В Курской области РФ пожаловались, что атака оставила людей без света и тепла

Власти Курской области Российской Федерации утром 3 января заявили, якобы вследствие воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины в Железногорском районе повреждена подстанция и теплотрасса.

Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт

Детали: По данным Старовойта, в Железногорском районе после воздушной атаки повреждена подстанция, что вызвало отключение электричества в жилых домах нескольких населенных пунктов.

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А в Железногорске из-за скачка напряжения и гидроудара произошёл порыв теплотрассы. Отопление пропало в 17 многоквартирных домах 14-го микрорайона.

На место выехал министр ЖКХ и ТЭК Курской области Александр Мулевин.

Обновление: В 11 утра Старовойт сообщил, что для безопасной организации работ по восстановлению повреждений подстанцию в Железногорске отключили, вследствие чего в городе отсутствуют энергоснабжение и теплоснабжение.

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Он пообещал, что в течение двух часов последствия аварии будут ликвидированы.

В Железногорске организован подвоз воды.

Этому предшествовало: 30 декабря в российском Белгороде раздавались взрывы, после работы российской ПВО в центре города упали обломки. Власти сообщали о 24 погибших и 44 поврежденных зданиях.