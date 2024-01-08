После обмена пленными активизировались мошенники: хотят нажиться на родственниках − Лубинец

После последнего обмена пленными возросло количество мошенников, которые хотят нажиться на родственниках украинцев, которые остаются в российском плену, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Источник: Лубинец в Telegram

Прямая речь Лубинца: "Будьте внимательны, мошенники используют крайний обмен военнопленными для собственной наживы".

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Детали: По его словам, мошенники создают в соцсетях аккаунты, в которых представляются якобы освобожденными из плена защитниками и обещают предоставить информацию якобы о других военных, которых "видели" во вражеском плену. После этого злоумышленники начинают просить деньги у родственников.

Лубинец отметил, что мошенники используют в профилях фото и видео с "обмена 230" и других обменов.

Прямая речь Лубинца: "Не верьте этому! Ни в коем случае не присылайте деньги! За этими страницами и профилями соцсетей скрываются мошенники".

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Он призвал украинцев, чьи родные находятся в плену, обращайтесь только к официальным ресурсам Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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