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Конфликт с избиением в тернопольском ТЦК: будут судить двух военных

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 января 2024, 18:41
Конфликт с избиением в тернопольском ТЦК: будут судить двух военных
фото ГБР

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении командира и солдата-гранатометчика отделения охраны Тернопольского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые издевались над военнообязанными.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Сообщается, что обвинительный акт направлен в суд.

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Как установило следствие, вечером 6 октября 2023 года в центре Тернополя солдат-гранатометчик с другими военнослужащими остановили местного жителя для проверки документов.

Выяснив, что мужчина родился в российском Мурманске, хотя и является гражданином Украины, они предложили ему проехать в военкомат. После отказа тернополянина силой затолкали в автомобиль, нанося при этом удары, и доставили в помещение ТЦК.

Впоследствии его и еще одного мобилизованного военные избили в помещении военкомата. Солдат-гранатометчик и командир отделения охраны нанесли удары мужчинам, которые лежали на кроватях в ТЦК. Соответствующее видео было распространено в соцсетях. Один из пострадавших получил средней тяжести телесные повреждения, а другой - легкие.

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Установлено, что таким образом работники ТЦК хотели силой заставить мужчин пройти военно-врачебную комиссию, а также наказать их за конфликт с дежурным, которого те пытались избить и отобрать оружие.

Солдата-гранатометчика обвиняют в незаконном лишении свободы человека, пытках и умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести.

Командира отделения охраны - в пытках и нанесении легких телесных повреждений.

Обоим военным суд избрал меры пресечения - ночной домашний арест и отстранил от занимаемых должностей.

Темы: ГБР
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