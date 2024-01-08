Конфликт с избиением в тернопольском ТЦК: будут судить двух военных

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении командира и солдата-гранатометчика отделения охраны Тернопольского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые издевались над военнообязанными.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Сообщается, что обвинительный акт направлен в суд.

Реклама:

Как установило следствие, вечером 6 октября 2023 года в центре Тернополя солдат-гранатометчик с другими военнослужащими остановили местного жителя для проверки документов.

Выяснив, что мужчина родился в российском Мурманске, хотя и является гражданином Украины, они предложили ему проехать в военкомат. После отказа тернополянина силой затолкали в автомобиль, нанося при этом удары, и доставили в помещение ТЦК.

Впоследствии его и еще одного мобилизованного военные избили в помещении военкомата. Солдат-гранатометчик и командир отделения охраны нанесли удары мужчинам, которые лежали на кроватях в ТЦК. Соответствующее видео было распространено в соцсетях. Один из пострадавших получил средней тяжести телесные повреждения, а другой - легкие.

ВИДЕО ДНЯ

Установлено, что таким образом работники ТЦК хотели силой заставить мужчин пройти военно-врачебную комиссию, а также наказать их за конфликт с дежурным, которого те пытались избить и отобрать оружие.

Солдата-гранатометчика обвиняют в незаконном лишении свободы человека, пытках и умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести.

Командира отделения охраны - в пытках и нанесении легких телесных повреждений.

Обоим военным суд избрал меры пресечения - ночной домашний арест и отстранил от занимаемых должностей.