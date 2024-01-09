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В Киеве прорвало водопровод на Оболонской: улицу перекрыли

Алена ИвашкивВторник, 9 января 2024, 06:53
В Киеве прорвало водопровод на Оболонской: улицу перекрыли
Скриншот видео КГГА

Утром 9 января в Киеве было перекрыто движение по улице Оболонской из-за аварии на водопроводе.

Источник: КГГА в Telegram

Детали: По информации местных властей, на месте работают дорожники и специалисты "Киевводоканала".

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Движение перекрыто на участке от ул. Волошской до ул. Межигорской.

Сейчас рабочие "Киевавтодора" обрабатывают улицу противогололедными материалами.

Предыстория: 

  • 7 января на Борщаговке произошел порыв водопровода, бульвар Жуля Верна залило при температуре воздуха более -10. Без воды остались 2 жилых дома.

Темы: Киев
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