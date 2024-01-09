В Киеве прорвало водопровод на Оболонской: улицу перекрыли
Вторник, 9 января 2024, 06:53
Утром 9 января в Киеве было перекрыто движение по улице Оболонской из-за аварии на водопроводе.
Источник: КГГА в Telegram
Детали: По информации местных властей, на месте работают дорожники и специалисты "Киевводоканала".
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Движение перекрыто на участке от ул. Волошской до ул. Межигорской.
Сейчас рабочие "Киевавтодора" обрабатывают улицу противогололедными материалами.
Вранці 9 січня у Києві було перекрито рух вулицею Оболонською через аварію на водопроводі. pic.twitter.com/gaFYCtWYeO— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 9, 2024ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- 7 января на Борщаговке произошел порыв водопровода, бульвар Жуля Верна залило при температуре воздуха более -10. Без воды остались 2 жилых дома.
- 8 января трубопровод отремонтировали и возобновили водоснабжение потребителей.