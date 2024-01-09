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В Белом Доме подтвердили, что Россия продолжает обстреливать Украину ракетами КНДР

Татьяна ОлейникВторник, 9 января 2024, 23:46
В Белом Доме подтвердили, что Россия продолжает обстреливать Украину ракетами КНДР
координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Фото - Getty Images

У Белого Дома есть доказательства того, что российская армия на прошлой неделе продолжала наносить удары по Украине баллистическими ракетами северокорейского производства.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби

Прямая речь: "Как я говорил с этой трибуны на прошлой неделе, КНДР недавно передала России пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет. С тех пор Россия применила эти ракеты против Украины на прошлой неделе".

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Детали: Он напомнил, что США сообщали о запуске Россией по Украине северокорейской баллистической ракеты 30 декабря. Позже, 2 января Россия применила около десяти ракет по Запорожью, Киеву, Харькову и другим городам.

Прямая речь: "Потом, 6 января российские войска снова запустили несколько северокорейских баллистических ракет по Украине. Мы до сих пор оцениваем последствия этих ударов, но можем подтвердить, что по крайней мере одна из них попала по Харькову".

Детали: Кирби отметил, что в связи с этим США присоединились к совместному заявлению глав внешнеполитических ведомств 47 стран, осуждающего экспорт из КНДР и закупку Россией северокорейских баллистических ракет, а также их применение по Украине.

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Представитель Белого дома также подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против всех, кто способствует незаконной передаче оружия российскому агрессору.

Темы: СШАпомощь УкраинеКНДРвойна
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