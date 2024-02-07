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У Байдена отреагировали на интервью Путина "американскому Соловьеву"

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 7 февраля 2024, 19:50
У Байдена отреагировали на интервью Путина американскому Соловьеву
Джейк Салливан. Фото: Getty Images

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал поездку экс-ведущего Fox News Такера Карлсона в Россию, чтобы взять интервью у ее президента Владимира Путина.

Источник: Салливан на пресс-конференции 7 февраля вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, сообщает "Европейская правда"

Детали: Салливан признал, что в США, Европе и других странах есть критики военной помощи Украине со стороны Запада, и эта критика начала звучать еще до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

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"Мы неоднократно объясняли, почему поддержка Украины является основополагающим интересом национальной безопасности Соединенных Штатов и трансатлантического Альянса. И я считаю, что наша точка зрения преобладает до сих пор", – считает он.

Советник Байдена обратил внимание, что подавляющее большинство американцев поддерживают дальнейшую помощь Украине, так же как и большинство членов Конгресса США из обеих партий.

"Мы продолжим придерживаться этого курса и подчеркивать, что оставление Украины в этот момент, в это время будет принципиально ошибочным с точки зрения главных интересов нацбезопасности и США, и наших союзников в НАТО. И мы считаем, что наша точка зрения будет преобладать и в дальнейшем, потому что правда – на нашей стороне", – подытожил Салливан.

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Такер Карлсон анонсировал свой разговор с президентом России, ради которого он приехал в Москву, и заявил, что попросил об интервью президента Украины Владимира Зеленского.

Карлсон был ведущим программы "Такер Карлсон сегодня вечером" на телеканале Fox News с 2016 по 2023 год, но в апреле прошлого года его уволили без официального объяснения со стороны работодателя.

Темы: СШАПутинСМИБайден
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