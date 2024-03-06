На Киевщине работала ПВО

В ночь на среду в Киевской области зафиксировано движение вражеских БпЛА. В регионе работали силы ПВО.

Источник: КОВА

Детали: Городские власти призвали не фотографировать и не снимать работу защитников, а также не пренебрегать правилами безопасности.

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Дословно: "Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги".

Дополнено: В 2:02 в Киевской области раздался отбой воздушной тревоги.

Напомним:

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