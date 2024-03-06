На Киевщине работала ПВО
Среда, 6 марта 2024, 00:49
В ночь на среду в Киевской области зафиксировано движение вражеских БпЛА. В регионе работали силы ПВО.
Источник: КОВА
Детали: Городские власти призвали не фотографировать и не снимать работу защитников, а также не пренебрегать правилами безопасности.
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Дословно: "Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги".
Дополнено: В 2:02 в Киевской области раздался отбой воздушной тревоги.
Напомним:
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- Вечером 5 марта Воздушные силы ВСУ сообщили об ударных БпЛА в нескольких областях Украины.