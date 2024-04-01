NYT: Пилота Кузьминова в Испании убили из пистолета Макарова, хотели оставить послание

Российского пилота Максима Кузьминова, который перегнал в Украину вертолет, убили в Испании 6 пулями из советского пистолета Макарова.

Источник: The New York Times со ссылкой на источники в испанских следственных органах

Детали: Как пишет издание, убийцы Кузьминова "хотели оставить послание".

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"Это было очевидно для испанских следователей еще до того, как они выяснили, кем он был. Мало того, что убийцы шесть раз выстрелили в него на парковке на юге Испании, они еще и переехали его тело своей машиной. Они также оставили важный, по мнению следователей, ключ к установлению их личности: гильзы от 9-миллиметровых патронов Макарова, стандартного боеприпаса бывшего коммунистического блока", - говорится в тексте.

Прямая речь высокопоставленного чиновника испанской Гражданской гвардии: "Это было четкое послание. Я найду тебя, я убью тебя, я перееду тебя и унижу тебя".

Больше деталей: Издание описывает обстоятельства убийства. Утром 13 февраля белый Hyundai Tucson заехал в гараж под многоквартирным домом Кузьминова и припарковался на пустом месте между лифтами, которыми пользуются жильцы, и пандусом, ведущим на улицу. По словам старшего офицера Гражданской гвардии, двое мужчин ждали там несколько часов.

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Около 16:20 Кузьминов заехал в гараж, припарковался и начал идти к лифтам. Когда он проходил перед белым "Хюндаем", двое нападавших вышли из авто, позвали Кузьминова и открыли огонь. Несмотря на то, что в него попали шесть пуль, большинство из которых в туловище, Кузьминов успел пробежать небольшое расстояние, прежде чем упал на пандус.

Двое убийц вернулись в машину и переехали тело Кузьминова, а затем уехали. Сожженный автомобиль был найден в нескольких милях от места преступления. Специалистам понадобилась неделя, чтобы определить марку и модель автомобиля и установить, что он был угнан за два дня до убийства в городе Мурсия, расположенном примерно в часе езды.

Специальное подразделение Гражданской гвардии проводит расследование в условиях строгой секретности. Власти публично не подтвердили, что Кузьминов был убит.

Высокопоставленный чиновник Гражданской гвардии рассказал, что в Испании Кузьминов вел "неразборчивую жизнь", посещал бары, популярные среди российской и украинской публики, проедая деньги, полученные от украинского государства. Он передвигался по городу Вильяхойоса на черном Мерседесе S-класса.

Высокопоставленные представители полиции на условиях анонимности заявили, что убийство имело признаки подобных атак, связанных с Кремлем, включая убийство бывшего командира чеченских повстанцев в Берлине в 2019 году и отравление бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году.

"В Испании нечасто случаются случаи, когда в кого-то стреляют с большим количеством боеприпасов. Это признаки, которые указывают на организованную преступность, на преступную организацию, на профессионалов", - сказал начальник полиции Вильяхойосы Пепе Альварес.

Как пишет издание, убийство Кузьминова вызвало опасения, что европейские шпионские сети России продолжают действовать и нацелены на врагов Кремля, несмотря на согласованные усилия по их ликвидации после вторжения Путина в Украину в 2022 году.

The New York Times отмечает, что украинские чиновники опасаются, что убийство Кузьминова может отпугнуть других от следования его примеру.

"Кто после этого будет с нами сотрудничать? Россия будет интенсивно распространять пропаганду - они уже это делают - о том, что они найдут всех предателей. Это скрытое послание другим гражданам России, особенно военнослужащим, что "мы найдем вас, если вы нас предадите", - сказал один из высокопоставленных чиновников.

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