После разговора с Байденом Израиль допустит гуманитарную помощь в Сектор Газы
Пятница, 5 апреля 2024, 06:55
После смертоносного удара по конвою World Central Kitchen и напряженного разговора с президентом США Джо Байденом кабинет безопасности Израиля решил улучшить гуманитарную ситуацию в Секторе Газа.
Источник: канцелярия премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху, The Times of Israel
Детали: Израиль временно откроет порт Ашдод для гуманитарных поставок и откроет переход Эрез на севере Сектора Газа.
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Прямая речь Нетаньяху: Увеличение помощи позволит предотвратить гуманитарный кризис и имеет решающее значение для обеспечения продолжения боевых действий и достижения целей войны".
Еще детали: Эти шаги приветствовал Белый дом, который призвал Израиль немедленно их выполнить.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил его, что дальнейшая политика Штатов по Сектору Газа будет зависеть от того, что Израиль будет делать для предотвращения жертв среди гражданских.