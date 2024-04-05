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После разговора с Байденом Израиль допустит гуманитарную помощь в Сектор Газы

Алена ИвашкивПятница, 5 апреля 2024, 06:55
После разговора с Байденом Израиль допустит гуманитарную помощь в Сектор Газы
ПАЛЕСТИНСКИЕ ДЕТИ ЖДУТ ЕДУ В ЛАГЕРЕ БЕЖЕНЦЕВ В ДЕЙР-ЭЛЬ-БАЛАХ В СЕКТОРЕ ГАЗЫ, ФОТО GETTY IMAGES

После смертоносного удара по конвою World Central Kitchen и напряженного разговора с президентом США Джо Байденом кабинет безопасности Израиля решил улучшить гуманитарную ситуацию в Секторе Газа.

Источник: канцелярия премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху, The Times of Israel

Детали: Израиль временно откроет порт Ашдод для гуманитарных поставок и откроет переход Эрез на севере Сектора Газа.

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Прямая речь Нетаньяху:  Увеличение помощи позволит предотвратить гуманитарный кризис и имеет решающее значение для обеспечения продолжения боевых действий и достижения целей войны".

Еще детали: Эти шаги приветствовал Белый дом, который призвал Израиль немедленно их выполнить.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил его, что дальнейшая политика Штатов по Сектору Газа будет зависеть от того, что Израиль будет делать для предотвращения жертв среди гражданских.

Темы: ИзраильИзраиль
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