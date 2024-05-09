У "ждунов" россиян в Авдеевке после оккупации уже прошла эйфория - Барабаш

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что в оккупированной российскими войсками Авдеевке Донецкой области осталось около 700 человек, среди тех, кто ждал прихода россиян, прошла эйфория после захвата города.

Источник: Барабаш в эфире телеканала "Еспресо"

Прямая речь Барабаша: "В Авдеевке осталось около 700 человек. Ситуация непростая, продолжаются постоянные проверки. Уже прошла эйфория у большинства людей, которые там остались, и которые действительно ждали россиян. Даже те люди, которым было безразлично уже говорят, что при Украине было намного лучше. Потому что нет никаких признаков демократии или того, что к ним пришли "освободители".

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Детали: По его словам, реальная ситуация отличается от пропагандистских роликов, оккупанты выгоняют жителей из своих домов, происходит мародерство, разворовывается коксохимический завод. "То есть большинство людей поняли, что не того ждали", - подчеркнул Барабаш.

Барабаш напомнил, что власть и волонтеры объясняли "ждунам" на примерах Северодонецка, Мариуполя, Бахмута, что ничего хорошего не будет после оккупации, но те не верили. "Сейчас все это они проходят сами", - подчеркнул начальник Авдеевской МВА.

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