К коммюнике Саммита мира присоединилась Замбия

К итоговому коммюнике Саммита мира, прошедшего на выходных в Швейцарии, присоединилась Замбия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Зеленского в соцсети Х (Twitter)

Детали: Глава государства поблагодарил Замбию за поддержку усилий, направленных на достижение устойчивого, всеобъемлющего и справедливого мира.

I am grateful to Zambia for joining the Peace Summit’s Communiqué and supporting efforts to achieve a sustainable, comprehensive, and just peace.



We appreciate the growing support for the Peace Summit and its final Communiqué from all continents, including Africa. We value that…