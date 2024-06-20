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К коммюнике Саммита мира присоединилась Замбия

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцЧетверг, 20 июня 2024, 10:44
К коммюнике Саммита мира присоединилась Замбия
Иллюстративное фото: Getty Images

К итоговому коммюнике Саммита мира, прошедшего на выходных в Швейцарии, присоединилась Замбия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Зеленского в соцсети Х (Twitter)

Детали: Глава государства поблагодарил Замбию за поддержку усилий, направленных на достижение устойчивого, всеобъемлющего и справедливого мира.

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Зеленский заявил о "росте поддержки Саммита мира и его итогового коммюнике на всех континентах", в частности в Африке.

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"Ценим, что Замбия, вместе с другими африканскими странами, занимает четкую позицию в поддержку Устава ООН, мира и прогресса. Формула мира – это инклюзивный формат, который позволяет каждой стране высказаться и внести свой вклад в достижение общих целей", – отметил президент.

Он призвал все миролюбивые страны присоединиться к коммюнике и реализации "формулы мира".

Напомним, сначала итоговый документ поддержали 80 стран и четыре организации, впоследствии три страны отозвали подпись, но присоединились государство Антигуа и Барбуда, Организация американских государств и Вселенский патриархат.

В Офисе президента говорят, что итоговый документ Глобального саммита мира в Швейцарии могут поддержать дополнительные страны, которые еще не присоединялись к нему.

Темы: война
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