К коммюнике Саммита мира присоединилась Замбия

К итоговому коммюнике Саммита мира, прошедшего на выходных в Швейцарии, присоединилась Замбия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Зеленского в соцсети Х (Twitter)

Детали: Глава государства поблагодарил Замбию за поддержку усилий, направленных на достижение устойчивого, всеобъемлющего и справедливого мира.

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I am grateful to Zambia for joining the Peace Summit’s Communiqué and supporting efforts to achieve a sustainable, comprehensive, and just peace.



We appreciate the growing support for the Peace Summit and its final Communiqué from all continents, including Africa. We value that… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2024

Зеленский заявил о "росте поддержки Саммита мира и его итогового коммюнике на всех континентах", в частности в Африке.

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"Ценим, что Замбия, вместе с другими африканскими странами, занимает четкую позицию в поддержку Устава ООН, мира и прогресса. Формула мира – это инклюзивный формат, который позволяет каждой стране высказаться и внести свой вклад в достижение общих целей", – отметил президент.

Он призвал все миролюбивые страны присоединиться к коммюнике и реализации "формулы мира".

Напомним, сначала итоговый документ поддержали 80 стран и четыре организации, впоследствии три страны отозвали подпись, но присоединились государство Антигуа и Барбуда, Организация американских государств и Вселенский патриархат.

В Офисе президента говорят, что итоговый документ Глобального саммита мира в Швейцарии могут поддержать дополнительные страны, которые еще не присоединялись к нему.