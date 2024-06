До комюніке Саміту миру приєдналась Замбія 

До підсумкового комюніке Саміту миру, що пройшов на вихідних у Швейцарії, приєдналася Замбія.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Зеленського у соцмережі Х (Twitter)

Деталі: Глава держави подякував Замбії за підтримку зусиль, спрямованих на досягнення сталого, всеосяжного та справедливого миру.

I am grateful to Zambia for joining the Peace Summit’s Communiqué and supporting efforts to achieve a sustainable, comprehensive, and just peace.



We appreciate the growing support for the Peace Summit and its final Communiqué from all continents, including Africa. We value that…