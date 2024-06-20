До комюніке Саміту миру приєдналась Замбія
До підсумкового комюніке Саміту миру, що пройшов на вихідних у Швейцарії, приєдналася Замбія.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Зеленського у соцмережі Х (Twitter)
Деталі: Глава держави подякував Замбії за підтримку зусиль, спрямованих на досягнення сталого, всеосяжного та справедливого миру.
I am grateful to Zambia for joining the Peace Summit’s Communiqué and supporting efforts to achieve a sustainable, comprehensive, and just peace.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2024
We appreciate the growing support for the Peace Summit and its final Communiqué from all continents, including Africa. We value that…
Зеленський заявив про "зростання підтримки Саміту миру та його підсумкового комюніке на всіх континентах", зокрема в Африці.
"Цінуємо, що Замбія, разом з іншими африканськими країнами, займає чітку позицію на підтримку Статуту ООН, миру та прогресу. Формула миру – це інклюзивний формат, який дає змогу кожній країні висловитися і зробити свій внесок у досягнення спільних цілей", – зауважив президент.
Він закликав усі миролюбні країни приєднатися до комюніке та реалізації "формули миру".
Нагадаємо: Спершу підсумковий документ підтримали 80 країн і чотири організації, згодом три країни відкликали підпис, але долучилися держава Антигуа і Барбуда, Організація американських держав і Вселенський патріархат.
В Офісі президента кажуть, що підсумковий документ Глобального саміту миру у Швейцарії можуть підтримати додаткові країни, які ще не приєднувались до нього.