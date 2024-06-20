До комюніке Саміту миру приєдналась Замбія 

До підсумкового комюніке Саміту миру, що пройшов на вихідних у Швейцарії, приєдналася Замбія.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Зеленського у соцмережі Х (Twitter)

Деталі: Глава держави подякував Замбії за підтримку зусиль, спрямованих на досягнення сталого, всеосяжного та справедливого миру.

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I am grateful to Zambia for joining the Peace Summit’s Communiqué and supporting efforts to achieve a sustainable, comprehensive, and just peace.



We appreciate the growing support for the Peace Summit and its final Communiqué from all continents, including Africa. We value that… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2024

Зеленський заявив про "зростання підтримки Саміту миру та його підсумкового комюніке на всіх континентах", зокрема в Африці.

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"Цінуємо, що Замбія, разом з іншими африканськими країнами, займає чітку позицію на підтримку Статуту ООН, миру та прогресу. Формула миру – це інклюзивний формат, який дає змогу кожній країні висловитися і зробити свій внесок у досягнення спільних цілей", – зауважив президент.

Він закликав усі миролюбні країни приєднатися до комюніке та реалізації "формули миру".

Нагадаємо: Спершу підсумковий документ підтримали 80 країн і чотири організації, згодом три країни відкликали підпис, але долучилися держава Антигуа і Барбуда, Організація американських держав і Вселенський патріархат.

В Офісі президента кажуть, що підсумковий документ Глобального саміту миру у Швейцарії можуть підтримати додаткові країни, які ще не приєднувались до нього.