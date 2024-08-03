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Зеленский: "Вагнеровцы" в Венесуэле – пример вмешательства РФ в дела других стран

Катерина ТищенкоСуббота, 3 августа 2024, 19:23
Зеленский: Вагнеровцы в Венесуэле – пример вмешательства РФ в дела других стран
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский обеспокоен сообщениями о присутствии "вагнеровцев" в Венесуэле вместе с правительственными войсками и назвал это примером вмешательства России в дела других стран.

Источник: Зеленский в соцсети Х в субботу вечером

Прямая речь: "Вызывают беспокойство сообщения о присутствии российских наемников "Вагнера" в Венесуэле вместе с правительственными войсками. Куда бы ни шли эти головорезы, они несут смерть и дестабилизацию.

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Это яркий пример бесстыдного вмешательства России в дела других стран, а также ее привычной стратегии сеять хаос по всему миру".

Детали: Президент назвал единственным выходом из тяжелой ситуации в Венесуэле "проведение мирных и демократических процедур, а не засылку убийц для дальнейшего обострения ситуации".

"Осуждаем применение силы против мирных протестующих и призываем всех уважать выбор народа. Настоящие лидеры не прячутся от собственного народа за спинами наемников", – говорится в сообщении.

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Что предшествовало: Ранее в СМИ появились сообщения о присутствии человека с эмблемой "Вагнера" среди правоохранителей в Венесуэле.

Предыстория:

  • Избирательный совет Венесуэлы официально провозгласил победителем выборов, которые состоялись 28 июля, Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года. Оппозиция страны заявляет, что, согласно подсчету около 90% голосов, победил ее кандидат Эдмундо Гонсалес.
  • После выборов сторонники Гонсалеса вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.
  • По меньшей мере 17 человек погибли. Около 750 человек были арестованы, по словам генерального прокурора страны.
  • Министры иностранных дел "Группы семи" выразили обеспокоенность из-за фальсификаций при подсчете голосов на президентских выборах в Венесуэле.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США считают победителем выборов в Венесуэле именно Гонсалеса. Он также выразил опасения относительно безопасности лидеров оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса и Корины Мачадо.

Темы: ЗеленскийВагнерВенесуэла
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