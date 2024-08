Зеленский: "Вагнеровцы" в Венесуэле – пример вмешательства РФ в дела других стран

Президент Владимир Зеленский обеспокоен сообщениями о присутствии "вагнеровцев" в Венесуэле вместе с правительственными войсками и назвал это примером вмешательства России в дела других стран.

Источник: Зеленский в соцсети Х в субботу вечером

Прямая речь: "Вызывают беспокойство сообщения о присутствии российских наемников "Вагнера" в Венесуэле вместе с правительственными войсками. Куда бы ни шли эти головорезы, они несут смерть и дестабилизацию.

Это яркий пример бесстыдного вмешательства России в дела других стран, а также ее привычной стратегии сеять хаос по всему миру".

Детали: Президент назвал единственным выходом из тяжелой ситуации в Венесуэле "проведение мирных и демократических процедур, а не засылку убийц для дальнейшего обострения ситуации".

"Осуждаем применение силы против мирных протестующих и призываем всех уважать выбор народа. Настоящие лидеры не прячутся от собственного народа за спинами наемников", – говорится в сообщении.

Что предшествовало: Ранее в СМИ появились сообщения о присутствии человека с эмблемой "Вагнера" среди правоохранителей в Венесуэле.

Russia’s Wagner Group is helping to stop the protests in Venezuela 🇻🇪.



The relationship between Russia, Iran, Venezuela, & North Korea is intimate.



Defeating Russia in Ukraine & Maduro in Venezuela will be a disaster for the other dictatorships.



pic.twitter.com/XiKYX09bHU