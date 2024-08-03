Зеленский: "Вагнеровцы" в Венесуэле – пример вмешательства РФ в дела других стран
Президент Владимир Зеленский обеспокоен сообщениями о присутствии "вагнеровцев" в Венесуэле вместе с правительственными войсками и назвал это примером вмешательства России в дела других стран.
Источник: Зеленский в соцсети Х в субботу вечером
Прямая речь: "Вызывают беспокойство сообщения о присутствии российских наемников "Вагнера" в Венесуэле вместе с правительственными войсками. Куда бы ни шли эти головорезы, они несут смерть и дестабилизацию.
Это яркий пример бесстыдного вмешательства России в дела других стран, а также ее привычной стратегии сеять хаос по всему миру".
Детали: Президент назвал единственным выходом из тяжелой ситуации в Венесуэле "проведение мирных и демократических процедур, а не засылку убийц для дальнейшего обострения ситуации".
"Осуждаем применение силы против мирных протестующих и призываем всех уважать выбор народа. Настоящие лидеры не прячутся от собственного народа за спинами наемников", – говорится в сообщении.
Что предшествовало: Ранее в СМИ появились сообщения о присутствии человека с эмблемой "Вагнера" среди правоохранителей в Венесуэле.
Russia’s Wagner Group is helping to stop the protests in Venezuela 🇻🇪.— Jason Jay Smart (@officejjsmart) August 1, 2024
The relationship between Russia, Iran, Venezuela, & North Korea is intimate.
Defeating Russia in Ukraine & Maduro in Venezuela will be a disaster for the other dictatorships.
pic.twitter.com/XiKYX09bHU
Предыстория:
- Избирательный совет Венесуэлы официально провозгласил победителем выборов, которые состоялись 28 июля, Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года. Оппозиция страны заявляет, что, согласно подсчету около 90% голосов, победил ее кандидат Эдмундо Гонсалес.
- После выборов сторонники Гонсалеса вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.
- По меньшей мере 17 человек погибли. Около 750 человек были арестованы, по словам генерального прокурора страны.
- Министры иностранных дел "Группы семи" выразили обеспокоенность из-за фальсификаций при подсчете голосов на президентских выборах в Венесуэле.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США считают победителем выборов в Венесуэле именно Гонсалеса. Он также выразил опасения относительно безопасности лидеров оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса и Корины Мачадо.