Зеленський: "Вагнерівці" у Венесуелі – приклад втручання РФ у справи інших країн

Президент Володимир Зеленський занепокоєний повідомленнями про присутність "вагнерівців" у Венесуелі разом з урядовими військами й назвав це прикладом втручання Росії у справи інших країн.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х у суботу ввечері

Пряма мова: "Викликають занепокоєння повідомлення про присутність російських найманців "Вагнера" у Венесуелі разом з урядовими військами. Хоч би куди йшли ці головорізи, вони несуть смерть і дестабілізацію.

Це яскравий приклад безсоромного втручання Росії у справи інших країн, а також її звичної стратегії сіяти хаос по всьому світу".

Деталі: Президент назвав єдиним виходом із важкої ситуації в Венесуелі "проведення мирних і демократичних процедур, а не засилання вбивць для подальшого загострення ситуації".

"Засуджуємо застосування сили проти мирних протестувальників і закликаємо всіх поважати вибір народу. Справжні лідери не ховаються від власного народу за спинами найманців", – йдеться в повідомленні.

Що передувало: Раніше у ЗМІ з'явилися повідомлення про присутність людини з емблемою "Вагнера" серед правоохоронців у Венесуелі.

Russia’s Wagner Group is helping to stop the protests in Venezuela 🇻🇪.



The relationship between Russia, Iran, Venezuela, & North Korea is intimate.



Defeating Russia in Ukraine & Maduro in Venezuela will be a disaster for the other dictatorships.



pic.twitter.com/XiKYX09bHU