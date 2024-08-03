Зеленський: "Вагнерівці" у Венесуелі – приклад втручання РФ у справи інших країн
Президент Володимир Зеленський занепокоєний повідомленнями про присутність "вагнерівців" у Венесуелі разом з урядовими військами й назвав це прикладом втручання Росії у справи інших країн.
Джерело: Зеленський у соцмережі Х у суботу ввечері
Пряма мова: "Викликають занепокоєння повідомлення про присутність російських найманців "Вагнера" у Венесуелі разом з урядовими військами. Хоч би куди йшли ці головорізи, вони несуть смерть і дестабілізацію.
Це яскравий приклад безсоромного втручання Росії у справи інших країн, а також її звичної стратегії сіяти хаос по всьому світу".
Деталі: Президент назвав єдиним виходом із важкої ситуації в Венесуелі "проведення мирних і демократичних процедур, а не засилання вбивць для подальшого загострення ситуації".
"Засуджуємо застосування сили проти мирних протестувальників і закликаємо всіх поважати вибір народу. Справжні лідери не ховаються від власного народу за спинами найманців", – йдеться в повідомленні.
Що передувало: Раніше у ЗМІ з'явилися повідомлення про присутність людини з емблемою "Вагнера" серед правоохоронців у Венесуелі.
Russia’s Wagner Group is helping to stop the protests in Venezuela 🇻🇪.— Jason Jay Smart (@officejjsmart) August 1, 2024
The relationship between Russia, Iran, Venezuela, & North Korea is intimate.
Defeating Russia in Ukraine & Maduro in Venezuela will be a disaster for the other dictatorships.
pic.twitter.com/XiKYX09bHU
Передісторія:
- Виборча рада Венесуели офіційно проголосила переможцем виборів, які відбулись 28 липня, Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. Опозиція країни заявляє, що, згідно з підрахунком близько 90% голосів, переміг її кандидат Едмундо Гонсалес.
- Після виборів прихильники Гонсалеса вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.
- Щонайменше 17 людей загинули. Близько 750 осіб було заарештовано, за словами генерального прокурора країни.
- Міністри закордонних справ "Групи семи" висловили занепокоєння через фальсифікації під час підрахунку голосів на президентських виборах у Венесуелі.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що США вважають переможцем виборів у Венесуелі саме Гонсалеса. Блінкен також висловив занепокоєння щодо безпеки лідерів опозиції Венесуели Едмундо Гонсалеса і Коріни Мачадо.