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Зеленський: "Вагнерівці" у Венесуелі – приклад втручання РФ у справи інших країн

Катерина ТищенкоСубота, 3 серпня 2024, 19:23
Зеленський: Вагнерівці у Венесуелі – приклад втручання РФ у справи інших країн
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський занепокоєний повідомленнями про присутність "вагнерівців" у Венесуелі разом з урядовими військами й назвав це прикладом втручання Росії у справи інших країн.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х у суботу ввечері

Пряма мова: "Викликають занепокоєння повідомлення про присутність російських найманців "Вагнера" у Венесуелі разом з урядовими військами. Хоч би куди йшли ці головорізи, вони несуть смерть і дестабілізацію.

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Це яскравий приклад безсоромного втручання Росії у справи інших країн, а також її звичної стратегії сіяти хаос по всьому світу".

Деталі: Президент назвав єдиним виходом із важкої ситуації в Венесуелі "проведення мирних і демократичних процедур, а не засилання вбивць для подальшого загострення ситуації".

"Засуджуємо застосування сили проти мирних протестувальників і закликаємо всіх поважати вибір народу. Справжні лідери не ховаються від власного народу за спинами найманців", – йдеться в повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше у ЗМІ з'явилися повідомлення про присутність людини з емблемою "Вагнера" серед правоохоронців у Венесуелі. 

Передісторія:

  • Виборча рада Венесуели офіційно проголосила переможцем виборів, які відбулись 28 липня, Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. Опозиція країни заявляє, що, згідно з підрахунком близько 90% голосів, переміг її кандидат Едмундо Гонсалес.
  • Після виборів прихильники Гонсалеса вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.
  • Щонайменше 17 людей загинули. Близько 750 осіб було заарештовано, за словами генерального прокурора країни.
  • Міністри закордонних справ "Групи семи" висловили занепокоєння через фальсифікації під час підрахунку голосів на президентських виборах у Венесуелі.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що США вважають переможцем виборів у Венесуелі саме Гонсалеса. Блінкен також висловив занепокоєння щодо безпеки лідерів опозиції Венесуели Едмундо Гонсалеса і Коріни Мачадо.

Теми: ЗеленськийВагнерВенесуела
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