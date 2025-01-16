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Зеленский показал премьеру Великобритании украинские беспилотники

Татьяна ОлейникЧетверг, 16 января 2025, 20:10
Зеленский показал премьеру Великобритании украинские беспилотники
Стермер и Зеленский осматривают дроны. Фото из соцсети Х Зеленского

Президент Владимир Зеленский вместе с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером осмотрели 16 января украинские беспилотники.

Источник: Зеленский в Telegram, "Укринформ"

Прямая речь Зеленского: "Дроны-бомберы, разведывательные БпЛА, платформы - носители FPV-дронов. Произведенные украинскими компаниями, а также вместе с британскими партнерами. Сегодня с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером встретились с производителями дронов, осмотрели разработки, которые помогают нашим защитникам в защите от россиян".

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Детали: Зеленский надеется, что в этом году Украина увеличит производство дронов вместе с партнерами из Соединенного Королевства.

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Что предшествовало:

  • Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве для углубления связей безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.
  • Великобритания обещает в течение 2025 года передать Украине 15 новых мобильных систем противовоздушной обороны Gravehawk, разрабатываемых при совместном финансировании Британии и Дании.

ЗеленскийбеспилотникиВеликобритания
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