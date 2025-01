Зеленский показал премьеру Великобритании украинские беспилотники

Президент Владимир Зеленский вместе с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером осмотрели 16 января украинские беспилотники.

Источник: Зеленский в Telegram, "Укринформ"

Прямая речь Зеленского: "Дроны-бомберы, разведывательные БпЛА, платформы - носители FPV-дронов. Произведенные украинскими компаниями, а также вместе с британскими партнерами. Сегодня с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером встретились с производителями дронов, осмотрели разработки, которые помогают нашим защитникам в защите от россиян".

Реклама:

Bomber drones, reconnaissance UAVs, and FPV drone carriers – manufactured by Ukrainian companies and in collaboration with British partners.



Today, together with UK Prime Minister @Keir_Starmer, we met with drone manufacturers and reviewed innovations that are helping our… pic.twitter.com/Ha5d543Pad