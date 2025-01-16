Зеленский показал премьеру Великобритании украинские беспилотники
Президент Владимир Зеленский вместе с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером осмотрели 16 января украинские беспилотники.
Источник: Зеленский в Telegram, "Укринформ"
Прямая речь Зеленского: "Дроны-бомберы, разведывательные БпЛА, платформы - носители FPV-дронов. Произведенные украинскими компаниями, а также вместе с британскими партнерами. Сегодня с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером встретились с производителями дронов, осмотрели разработки, которые помогают нашим защитникам в защите от россиян".
Bomber drones, reconnaissance UAVs, and FPV drone carriers – manufactured by Ukrainian companies and in collaboration with British partners.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 16, 2025
Today, together with UK Prime Minister @Keir_Starmer, we met with drone manufacturers and reviewed innovations that are helping our… pic.twitter.com/Ha5d543Pad
Детали: Зеленский надеется, что в этом году Украина увеличит производство дронов вместе с партнерами из Соединенного Королевства.
Что предшествовало:
- Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве для углубления связей безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.
- Великобритания обещает в течение 2025 года передать Украине 15 новых мобильных систем противовоздушной обороны Gravehawk, разрабатываемых при совместном финансировании Британии и Дании.