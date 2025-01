Зеленський показав прем’єру Британії українські безпілотники

Президент Володимир Зеленський разом із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером оглянули 16 січня українські безпілотники.

Джерело: Зеленський в Telegram, "Укрінформ"

Пряма мова Зеленського: "Дрони-бомбери, розвідувальні БпЛА, платформи – носії FPV-дронів. Вироблені українськими компаніями, а також разом із британськими партнерами. Сьогодні з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером зустрілися з виробниками дронів, оглянули розробки, які допомагають нашим захисникам у захисті від росіян".

Bomber drones, reconnaissance UAVs, and FPV drone carriers – manufactured by Ukrainian companies and in collaboration with British partners.



