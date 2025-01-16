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Зеленський показав прем’єру Британії українські безпілотники

Тетяна ОлійникЧетвер, 16 січня 2025, 20:10
Зеленський показав прем’єру Британії українські безпілотники
Стермер та Зеленський оглядають дрони. Фото із соцмережі Х Зеленського

Президент Володимир Зеленський разом із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером оглянули 16 січня українські безпілотники.

Джерело: Зеленський в Telegram, "Укрінформ"

Пряма мова Зеленського: "Дрони-бомбери, розвідувальні БпЛА, платформи – носії FPV-дронів. Вироблені українськими компаніями, а також разом із британськими партнерами. Сьогодні з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером зустрілися з виробниками дронів, оглянули розробки, які допомагають нашим захисникам у захисті від росіян".

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Деталі: Зеленський сподівається, що цьогоріч Україна збільшить виробництво дронів разом із партнерами зі Сполученого Королівства.

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Що передувало:

  • Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.
  • Велика Британія обіцяє протягом 2025 року передати Україні 15 нових мобільних систем протиповітряної оборони Gravehawk, що розробляються за спільного фінансування Британії та Данії.

ЗеленськийбезпілотникиВелика Британія
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