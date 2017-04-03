Найцікавіше: 2008. Регіонали запросили Газманова протестувати з ними проти НАТО 2013. Міліції повністю довіряють 0,8% українців 2016. Порошенко в офшорному скандалі

2001, вівторок

Прем'єр Віктор Ющенко домагається звільнення голови НТКУ Вадима Долганова – за однобоке висвітлення діяльності уряду. Опитувані УП українські журналісти не поспішають захищати колегу.

ЦИТАТА ДНЯ: "Хто ви такі, щоб давати мені оцінку?"

Президент Леонід Кучма звертається до "Української правди" на прес-конференції у Києві.

Екс-прем'єр Юлія Тимошенко розповіла, що під час перебування у СІЗО її хотіли отруїти через питну воду, тому вона вирішила відмовитися від води.

2002, середа

Причиною вбивства кандидата від СДПУ(о) на Івано-Франківщині Миколи Шкрібляка могло бути намагання не допустити на округ його суперника з "Нашої України" Романа Зварича. Про це заявив сам Зварич.

Він звернув увагу, що деякі українські ЗМІ вже почали розкручувати історію ворожнечі між Шкрібляком та Зваричем.

Шкрібляк, який займав посаду заступника голови Івано-Франківської облдержадміністрації, був застрелений 22 березня в під'їзді свого будинку.

2003, четвер

Новим головою Фонду державного майна став Михайло Чечетов. До цього Чечетов був першим заступником голови Фонду.

Якщо Ющенко стане президентом, кращі агрофірми США й Канади отримають найперспективніші ділянки українських чорноземів, на яких працюватимуть американські фермери. Саме про це йдеться у фальшивих листах, написаних нібито від імені Віктора Ющенка. Партію фальшивок виявили на Кіровоградщині.

2006, понеділок

Екс-прем'єр Павло Лазаренко отримав в Україні мандат депутата облради. Попри своє перебування під арештом в США, Лазаренко взяв участь у виборах до Дніпропетровської облради і став депутатом.

У Харкові оголошено нового мера – перемогу кандидата від Партії регіонів Михайло Добкіна офіційно підтвердила виборча комісія.

У 579 гривень ($115 на той час) обійшовся один голос виборця партії "Європейська столиця". Це підрахувало видання "Сегодня", поділивши суму грошей, витрачених на рекламу політичної сили, на кількість голосів, отриманих у результаті виборів. Найменше за голоси виборців заплатив Блок Юлії Тимошенко – 0,5 грн.

За результатами виборів до Київради БЮТ зможе провести найбільшу кількість депутатів – 41. На другому місці – блок новообраного мера Леоніда Черновецького з 21 мандатом.

2007, вівторок

"Офіційний вісник президента України" опублікував указ президента Віктора Ющенка про розпуск парламенту. Водночас "Голос України" і "Урядовий кур'єр" вийшли без указу.

На київському Майдані встановлюють дві сцени – одну прихильники коаліції (проти розпуску), іншу – опозиція (за розпуск парламенту).

Члени коаліції СПУ та КПУ вимагають від Ющенка скасувати указ. "Україна в небезпеці. В Україні здійснено державний переворот. Життя ваших дітей під загрозою", – попередила з парламентської трибуни комуністка Катерина Самойлик.

Голова парламенту Криму Анатолій Гриценко заявив, що допоки Конституційний Суд не винесе рішення щодо конституційності президентського указу, він підтримуватиме Кабінет міністрів.

2008, четвер

У декількох великих містах України Партія регіонів провела низьку антинатовських мітингів. Для глядачів співали Олег Газманов, Софія Ротару, Сергій Лазарєв та інші. Зі сцени в Києві співав навіть Янукович.

Це стало реакцією на саміт НАТО в Бухаресті, де мало розглядатися питання надання Плану дій щодо членства України й Грузії в Альянсі.

В Кремлі пригрозили, що запрошення цих країн в НАТО змусить Росію вжити відповідних заходів при військовому плануванні.

Але в середині дня стало відомо: Україна не одержала запрошення до Плану дій щодо членства в НАТО.







2009, п'ятниця

У Києві масові протести прихильників Партії регіонів – на цей раз проти існуючої влади. В акціях задіяні близько 20 тисяч осіб.

Блок Литвина обіцяє розглянути питання імпічменту президенту Ющенку. Сам голова держави згоден на дострокові вибори, але лише якщо вони пройдуть одночасно з перевиборами у парламент.

2010, субота

У Партії регіонів обурені призначенням Андрія Портнова заступником глави адміністрації президента.

"Окремі партійці задають мені запитання: як можна було призначати людину, яка не має відношення до політичних здобутків партії, до перемоги на виборах і таке інше?" – сказав член ПР Валерій Бондик.

Росія подала документи на право власності на 78 об'єктів на території України. Із них підтверджене право власності – лише на 13 об'єктів.

197 мільйонів доларів "Нафтогаз України" має повернути "РосУкрЕнерго". Таке рішення прийняв Арбітражний суд у Стокгольмі.

2012, вівторок

Живі лобстери, осетрова ікра, живі устриці та шампанське "Вдова Кліко" – такі товари значилися в асортименті продукції, що замовило держпідприємство по обслуговуванню офіційних заходів Державного управління справами. Загальна сума замовлених для їдальнь ДУС продуктів – 9 мільйонів гривень.

Мати Романа Ландіка, який побив у ресторані модель Марію Коршунову, вимагає повернути 320 тисяч гривень, що їх виплатили дівчині в якості компенсації. Це стверджує сама Коршунова.

У липні 2011 року Роман Ландік побив в луганському ресторані 20-річну модель Марію Коршунову. Суд засудив Ландіка до 3 років умовного терміну.

Депутат Донецької облради від ПР Руслан Щербань написав листа послу США Джону Теффту, у якому стверджує, що може довести причетність Юлії Тимошенко і Павла Лазаренка до вбивства його батька Євгена Щербаня в 1996 році.

За рік ГПУ офіційно вручить Юлії Тимошенко повідомлення про підозру в організації вбивства Щербаня.

2013, середа

МВС відкрила провадження за фактом хуліганських дій у відношенні нардепа від ПР Ірини Горіної. Напередодні учасники опозиційного мітингу біля Верховної Ради закидали сніжками кількох нардепів. Лідери опозиції запевнили, що вони не проводили подібних інструктажів. Сама Горіна заявила, що її хотіли вбити.

Вищий спецсуд відмовив екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку у касації по справі про працевлаштування водія і святкування Дня міліції.

ЦИФРА ДНЯ: 0,8%.

Сама така кількість українців повністю довіряє українській міліції. Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом соціології НАН України.

Зовсім не довіряє — 31%.

2014, четвер

ФСБ Росії затримала 25 українців за підозрою в підготовці терактів на території семи російських регіонів. Росіяни заявили, що серед затриманих — представники "Правого сектора".

ГПУ затримала 12 бійців "Беркута" за підозрою у розстрілі людей на вулиці Інститутській в Києві 18-20 лютого. Інші підозрювані втекли в Крим.

У МВС заявили: в цілому контрольовану частину України покинули 67 беркутівців, включаючи заступника керівника "Беркута" полковника Сергія Кусюка.

Президент США Барак Обама підписав закон про санкції проти Росії та надання кредитних гарантій Україні.

2015, п'ятниця

Президент Петро Порошенко закликав депутатів підтримати законопроект, яким скасовується застава для корупціонерів та тих, хто звинувачується у важкому злочині.

Підконтрольна Кремлю "влада Криму" заявила про наміри створити кримськотатарський телеканал на кшталт пропагандистського ОРТ. Раніше росіяни закрили кримськотатарський АТR, який вони не могли контролювати.

Активісти знайшли в архівах того самого АТR відео з висловлюваннями Аксьонова про те, що час для входження Криму в Росію вже минув.

У Міністерстві охорони здоров'я заявили про реорганізацію. Керівників усіх департаментів МОЗ відсторонено, заявив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі.

2016, неділя

Всесвітній оффшорний скандал з витоком документів панамської компанії Mossack Fonseca & Co зачепив і Україну. "Засвітився" у ньому в тому числі й президент Петро Порошенко.

Згідно із журналістським розслідуванням, Порошенко, усупереч заявам, досі не передав свої активи у траст, однак почав реструктуризацію активів Roshen, створивши для цього три офшорні компанії.

"Об'єднання "Самопоміч" виключило зі своїх лав Юрія Милобога, який торік балотувався у мери Кривого Рогу та зайняв друге місце. У "Самопомочі" заявили, що після призначення перевиборів у Кривому Розі Милобог почав переговори з представниками "Опозиційного блоку" щодо отримання грошей в обмін на припинення подальшої боротьби.

Рустем Халілов, для УП