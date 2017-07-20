Следствию по делу Шеремета не хватает данных из РФ и показаний Клименко

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Четверг, 20 июля 2017, 12:02

Расследование убийства Павла Шеремета затрудняет невозможность провести следственные действия в России, где также работал известный журналист.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко, когда вышел к участникам акции к годовщине убийства Шеремета под здание МВД в Киеве.
 
"Потерпевший – гражданин Российской Федерации, который имел довольно активные контакты на территории агрессора – Российской Федерации, которые исследовать следственным путем сейчас невозможно для украинского следствия из-за характера нынешних отношений между правоохранительными органами Украины и России", – сказал он.

По словам Шевченко, "так же бесполезно надеяться на какую-то правовую помощь от следственных органов страны-агрессора".

"В любом случае, следствие очень хочет провести следственные действия с контактами Российской Федерации. Ну, хотя бы допросить Клименко, с которым встречался пострадавший незадолго до своей гибели и вел какие-то разговоры", – сказал пресс-секретарь МВД.

"Все это значительно усложняет следствие. Все эти контакты, в частности, на российской территории, исследовать сейчас следственным путем или допросить невозможно. Так же невозможно надеяться на правовую помощь со стороны правоохранительных органов РФ", – констатировал он.

"Все это существенно усложняет следствие, но оно не стоит на месте и работает постоянно", – заверил Шевченко.

При этом убийцы Шеремета не известны и выйти к журналистам руководству полиции не с чем.

Алена Рощенко, УП

Темы: Дело Шеремета убийство Росcия Клименко полиция
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