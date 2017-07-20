Следствию по делу Шеремета не хватает данных из РФ и показаний Клименко

Расследование убийства Павла Шеремета затрудняет невозможность провести следственные действия в России, где также работал известный журналист.



Об этом заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко, когда вышел к участникам акции к годовщине убийства Шеремета под здание МВД в Киеве.



"Потерпевший – гражданин Российской Федерации, который имел довольно активные контакты на территории агрессора – Российской Федерации, которые исследовать следственным путем сейчас невозможно для украинского следствия из-за характера нынешних отношений между правоохранительными органами Украины и России", – сказал он.



По словам Шевченко, "так же бесполезно надеяться на какую-то правовую помощь от следственных органов страны-агрессора".



"В любом случае, следствие очень хочет провести следственные действия с контактами Российской Федерации. Ну, хотя бы допросить Клименко, с которым встречался пострадавший незадолго до своей гибели и вел какие-то разговоры", – сказал пресс-секретарь МВД.



"Все это значительно усложняет следствие. Все эти контакты, в частности, на российской территории, исследовать сейчас следственным путем или допросить невозможно. Так же невозможно надеяться на правовую помощь со стороны правоохранительных органов РФ", – констатировал он.



"Все это существенно усложняет следствие, но оно не стоит на месте и работает постоянно", – заверил Шевченко.

При этом убийцы Шеремета не известны и выйти к журналистам руководству полиции не с чем.

Шевченко также добавил: "После убийства Павла Шеремета похожим образом было совершено три убийства офицеров Службы безопасности и офицеров Министерства обороны. Полковник Хараберюша в Мариуполе, март 2017 года, 27 июня этого года – полковник Шаповал в Киеве, и полковник Возный в Константиновке. Подобным образом!".



"Для нас подобный способ выполнения таких преступлений, начиная с 20 июля 2016 года и заканчивая 27 июня 2017 года, как и ряд других факторов, свидетельствуют о том, что весьма вероятным является именно русский след в преступлении с Шереметом", – заявил он.

По словам Шевченко, "мотив один - дестабилизировать в стране, показать слабость правоохранительных структур", так как в 2016 году "еще шла аттестация".

Как известно, в прошлом году главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что незадолго до гибели Павел Шеремет встречался в Москве с близким окружением убитого российского оппозиционера Бориса Немцова и с бывшим министром доходов и сборов Украины Александром Клименко.

8 февраля 2017 года на отчетной пресс-конференции по делу Шеремета министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не исключил, что убийство журналиста организовали в России.

Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Журналисты "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.

Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименкооказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. 15 мая Устименко допросили.

Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследование убийства Шеремета не дало результатов – и предложил провести международное расследование. Там не исключают, что к убийству Шеремета могут быть причастны власти Беларуси, России и Украины.

Президент Петр Порошенко предложил включить международно признанного расследователя в украинскую следственную группу по делу Шеремета.

Алена Рощенко, УП, дополнено

