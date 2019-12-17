Депутат, король контрабанди і будівельний барон: за кого взявся і чого досяг Антикорсуд за 100 днів роботи

Створений всупереч політичній волі та завдяки дворічним зусиллям громадянського суспільства, міжнародних партнерів та політиків Вищий антикорупційний суд розпочав свою роботу лише 5 вересня цього року.

Запуск роботи суду був нелегким. Це небачена досі процедура добору суддів із залученням міжнародних експертів, пошук приміщення, яке б відповідало стандартам судочинства, підбір кадрів апарату, загроза перевантаження дрібними справами та багато інших організаційних деталей.

Далеко не всі проблеми вже вирішені. Суд наразі не має у власності достойного приміщення, до кінця не укомплектований апарат. Судді та інші працівники розкидані за різними адресами, але робота вже кипить.

Від початку роботи до суду надійшло уже понад 3 тисячі судових справ. Це як численні скарги, клопотання та заяви учасників проваджень на етапі розслідування, так і передані справи Національного антикорупційного бюро з інших судів. Понад дві з половиною тисячі вже розглянуто. Є вже і два вироки.

У ВАКС наразі 140 справ, які розглядаються по суті. Не всі суди передали справи до Антикорсуду для розгляду по суті, як того вимагає закон. Примітно, що в процесі передачі справ адвокати фігурантів часто намагаються максимально затягнути процес. Вимагають, аби справи передавалися через Верховний суд, а деякі взагалі відверто заперечують проти розгляду у ВАКС.

Уже минуло 100 днів роботи суду, який лякає фігурантів корупційних справ та їхніх адвокатів, тому підготували перші висновки про його роботу.

Коли будуть вироки

Суд уже почав слухати по суті найвідоміші справи НАБУ останніх років. Усі вони не прості та містять сотні томів документів та очікують допиту десятків свідків.

Наприклад, у справі ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова понад 200 томів доказів. Суд вже заслухав свідка і розпочав досліджувати документи. Дворічні читання обвинувачення завдяки нещодавнім змінам до Кримінального процесуального кодексу перетворилися у ВАКС у десятихвилинну процедуру.

У справі екснардепа та енергетичного куратора Миколи Мартиненка також понад 200 томів документів та десятки свідків. Суд уже заслухав обинувачення та перейшов до суті. Водночас судді були змушені дати час адвокатам Мартиненка для ознайомлення з матеріалами справи.

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Захист екснардепа вирішив схитрувати та привів у справу нових адвокатів, які начебто не знайомі з матеріалами. Таким чином захист Мартиненка вже в антикорупційному суді обрав тактику затягування. Хоча під час розгляду в Шевченківському суді вимагали прискорення слухань, особливо, коли на горизонті замайорів ВАКС.

Загалом у більшості резонансних справ адвокати обрали стандартні методи затягування процесу. Це десятки беззмістовних клопотань, відводів суддям, а подекуди й прокурорам, неявки обвинувачених та захисників.

Цікаво, що коли суд почав реагувати на неявки адвокатів у процес скаргами до дисциплінарних органів, останні обурилися. Така жорстка реакція суду виявилася для них настільки неочікуваною, що деякі представники вказали на буцімто оголошення війни адвокатурі. Щоправда сама адвокатура виявилася неспроможною карати захисників за порушення.

Після цих перших засідань та затягувань стало зрозуміло, що у великих резонансних справах на вироки потрібен буде час від кількох місяців до року. Проте вироки у дрібніших справах, наприклад щодо хабарників, ми можемо отримати вже на початку 2020 року.

Водночас є приклади справ, де серйозно підтискає час. Наприклад, брехня в декларації одеського мера Геннадія Труханова, де наприкінці березня наступного року закінчуються строки давності.

Тобто за цим фактом сумнозвісний мер може не отримати покарання через те, що суд може не встигнути з вироком. Тому розгляд уже перетворюється у випробування: чи встигне захист достатньо затягнути і чи піддасться цьому суд? Труханов уже навіть встиг захворіти, але таки не надав належних доказів своїх проблем зі здоров’ям.

В очікуванні на доленосні вердикти Апеляційної палати

До Апеляційної палати ВАКС надійшли вироки з інших судів для перегляду. Загалом на розгляді – 10 вироків інших судів. Перегляд окремих вироків матиме визначальне значення для практики не лише цього суду.

Справа заводу "Краян"

Передусім йдеться про виправдальний вирок одеського Малинівського суду Труханову в справі розкрадань на купівлі приміщення для мерії.

Тоді одеський суд відмовився розглядати докази на Труханова та його спільників по суті і більшість з них визнав недопустимими. До того ж недопустимість обгрунтована дуже сумнівними та подекуди абсурдними аргументами. Більше того, в Одесі умудрилися розглянути докази, яких у справі навіть не було.

Справа фірташівського ЗТМК

На розгляді Апеляційної палати є ще один важливий виправдувальний вирок у справі Фірташівського менеджера Володимира Сивака за махінації з інвестиціями у державне підприємство. Запорізький суд, як і одеський, відмовився вивчати справу та визнав докази недопустимими.

Рішення ВАКС за цими виправданнями цілком може стати прикладом для того, чи будуть визнаватися недопустимими докази через формальні підстави, які не несуть за собою наслідків. Аргументи Апеляційної палати можуть стати переломним моментом і для практики загальних судів.

Гучні справи на досудовому розслідуванні

Частина засідань у ВАКС на цій стадії є закритою, зокрема, такі клопотання як дозволи на обшуки та негласні дії (прослушки). Загалом клопотань, скарг та заяв від сторін до Антикорсуду надійшло понад 2 тисячі і вони розглядаються 9-ма слідчими суддями щодня.

У відкритих засіданнях розглядаються запобіжні заходи у резонансних справах. До таких справ зазвичай і прикута увага журналістів та громадськості. Тут Антикорупційний суд також уже відзначився важливими рішеннями.

Справа Микитася з квартирами для Нацгвардії

На початку жовтня колишньому депутату Максиму Микитасю повідомили про підозру в організації злочину щодо заволодіння майном Національної гвардії на суму майже 82 мільйони гривень. Йдеться про скандальний обмін недобудови для військових на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва.

Спочатку слідчий суддя ВАКС Сергій Мойсак обрав для Микитася лише заставу в розмірі 5 млн грн, хоча прокурори просили тримання під вартою з заставою у 300 млн. Втім апеляційна інстанція переглянула це рішення та скасувала його.

Судді апеляції вирішили, що доводи прокурора підтверджують ризики для Микитася та обрали йому варту із заставою у 80 млн грн. Так, у розсекречених матеріалах "прослушки" є розмови Микитася з різними людьми про можливість вбивства свідка та одного з підозрюваних в цій справі. Екснардепа з зали суду відправили до СІЗО, хоча після 3 ночівель він звідти вийшов під заставу.

Справа нардепа Ярослава Дубневича

Цього року парламент зняв недоторканність з чинного нардепа Ярослава Дубневича. Рада дозволила його заарештувати. За версію слідства, Дубневич є організатором злочину щодо розкрадання 93 млн грн коштів "Укрзалізниці".

Спершу ВАКС обрав для Дубневича лише заставу у розмірі 100 млн грн. Утім апеляція Антикорсуду, переглянувши це рішення, відправила Дубневича під варту із заставою у розмірі 90 млн грн, тобто обрала більш жорсткий запобіжних захід. Провів Дубневич у СІЗО лише одну ніч, хоча бідкався, що не знає, як знайти таку суму застави.

Це чи не вперше у справах НАБУ та САП суд ухвалив подібне рішення стосовно чинного нардепа. Раніше суди славилися дуже "гуманним" підходом і обирали запобіжні заходи, які не відповідали фактичним обставинам справи.

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Ці справи стали показовими та продемонстрували, що Апеляційна палата суду не збирається "грати у піддавки" зі своїми колегами з першої інстанції. Загалом Апеляційна палата скасувала 14 з 30 рішень першої інстанції щодо запобіжного заходу.

Перші місяці роботи суду виглядають доволі обнадійливими. Але попереду надзвичайні виклики. Суспільство очікує результатів у вигляді вироків та ефективного розгляду для топкорупціонерів. Наразі ж суд мало просунувся в розгляді найрезонансніших справ, хоча однією з причин його створення було саме впровадження ефективного розгляду цих справ.

Але з кожним місяцем буде зростати навантаження у вигляді нових справ. З часом додадуться справи, підслідні не лише НАБУ, і ще цивільна конфіскація необгрунтованих статків, яку депутати віддали також Антикорсуду.

Визначальним в роботі суду стане наступний рік, який має продемонструвати результати у топсправах. За ходом розгляду цих справ пильно спостерігатиме і громадськість і журналісти і міжнародні партнери.

Держава, своєю чергою, має забезпечити суд гідним умовами у вигляді переданих у власність приміщень та врешті реформувати Вищу раду правосуддя та очистити Верховний суд. Адже останні дві структури можуть досить швидко зруйнувати будь-які досягнення Антикорупційного суду.

Центр протидії корупції, для УП