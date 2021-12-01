Боротись за території, говорити з Росією, чекати реформ і вірити у “Велике будівництво”. Про що говорив Зеленський у Раді

1 грудня Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді зі своїм щорічним президентським посланням.

З трибуни парламенту він багато говорив про свої перемоги, анонсував великі плани та закликав політиків об’єднуватись у боротьбі за українські території, "поки не пізно".

42 хвилини його виступу супроводжувався оваціями та вигуками монобільшості, що за формою дуже нагадувало виступи генсеків на з’їздах КПРС у радянські часи. Депутати, щоправда, замість червоних "піонерських" галстуків з тих самих часів, вдяглись у білі футболки з написом "За президента – проти олігархів".

Тематично, Зеленський почав свій виступ з незалежності, яку Україна здобула, "але так і не почала будувати" до його приходу на посаду (!). А завершив війною, яку Україна не зможе зупинити "без прямого діалогу з Росією".

Зовсім поверхово Зеленський пройшовся по нереформованих судах, які мали б забезпечити виконання його чи не найголовнішої передвиборної обіцянки – посадок. Зате віддав належне "Великому будівництву", цифровізації та збільшенню пенсій.

На відміну від пресмарафону, що відбувся кількома днями раніше, Зеленський нікого не сварив, промовчав про свій чи не найголовніший "проєкт" – деолігархізацію, ні разу не згадав про анонсований на 1 грудня державний переворот і ніби як долученого до нього Ріната Ахметова. Хоча натяки на бізнесменів, які не дають нормально жити, були.

Детальніше – у короткому переказі "Української правди".

Дрес-код "Слуг народу" фото: Дмитро Ларін, уп

Про оборонну сферу та РНБО

Я пишаюся тим, що за порятунок людей в Афганістані українській розвідці аплодує весь світ стоячи. Я пишаюсь тим, що вперше за 30 років у 2022 році фінансування сектору оборони і безпеки перевищить 320 мільярдів гривень. При тому, що у 2018 році ця сума була лише 191,7 мільярдів гривень.

Вперше за період незалежності держава будує літаки Антонов Ан-178 для своєї армії. Вперше розпочинаємо в Україні будівництво заводу з виготовлення сучасних дронів.

Вперше за довгі роки Рада національної безпеки і оборони стала по-справжньому займатись безпекою й обороною держави Україна.

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Про перемовини з Росією

Вісім років триває війна на Донбасі. Вісім років, як Росія анексувала Крим. Я не боюся сказати про це росіянам, саме тому я не боюся прямої розмови з ними.

І ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без нашого війська і ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. Сьогодні це визнали наші зовнішні партнери, а деякі внутрішні не визнають.

Давайте боротися за наші території усіма можливостями, політиками, незважаючи на колір цих політиків, усіма бізнесменами, незважаючи на їхній калібр. Поки не пізно.

фото: дмитро ларін, уп

Про окуповані території

У першому саміті Кримської платформи взяли участь 46 делегацій, лідери країн G7 та ЄС, керівництво НАТО, ОБСЄ і Ради Європи. Вперше з 2014 року деокупація Криму була обговорена на найвищому міжнародному рівні.

Кримська платформа буде закріплена у резолюції Генасамблеї ООН. Розроблена й ухвалена Стратегія деокупації та реінтеграції Криму. Ми ухвалили закон про корінні народи, який закріпив статус і права кримських татар.

Ми боремось за нашу молодь і суттєво спростили школярам з Криму та тимчасово окупованого Донбасу доступ до вищої освіти в Україні. Ми боремось за тимчасово окуповану свідомість наших громадян, тому запустили мовлення для ТОТ.

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Про президентські програми й обіцянки

"Велике будівництво" стає більшим з кожним днем. Ми вже побудували 13 тисяч кілометрів доріг. Ціль на два наступні роки не зменшується – це 15 тисяч кілометрів доріг.

Ще один важливий напрямок – це національна програма відновлення мостів. У її рамках вже побудовано та оновлено 560 мостів та мостових переходів. За наступні два роки плануємо з‘єднати береги по всій Україні ще 810 мостами.

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Ми створюємо українського національного авіаперевізника. Перший рейс буде в 2022 році. До 2025-го буде повністю сформовано флот компанії – не менше 20 суден, будуть відкриті регулярні рейси як всередині, так і ззовні.

Ми запустимо 10 нових потягів "Інтерсіті+", 80 нових електричок та 500 нових спальних вагонів.

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У межах програми "Здорова Україна" ми вже побудували 600 активних парків, 900 спортивних майданчиків, 193 стадіони та 25 басейнів. Попереду ще 9 тисяч спортивних майданчиків і початок програми з побудови 19 льодових арен, сотні ДЮСШ та спортивних інтернатів, нові палаци спорту.

Незабаром ми запустимо програму "Українська мрія", за якою громадянин зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні для придбання власної нерухомості в новому житлі, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії.

У 2022 році ми розпочнемо велику програму "Велика термомодернізація" – плануємо утеплити тисячі багатоповерхових будинків, шкіл, садочків та лікарень. Це дозволить нам застрахуватись від подальшого росту цін на енергоресурси та вперше отримати справжню енергетичну незалежність.

Фото: дмитро ларін, уп

Про економіку та рівень життя

У 2021 році розмір економіки України вперше досягне рекордного рівня за період незалежності – перевищить 190 мільярдів доларів. Вперше, починаючи з того ж 2013 року, ми знизимо державний борг до рівня нижче 50% ВВП. Наші золотовалютні резерви зросли й сьогодні досягають 30 мільярдів доларів.

Вперше в історії незалежної України ставка кредитів для малого та середнього бізнесу опустилась нижче 10%. Завдяки програмі "Доступні кредити 5-7-9" український малий та середній бізнес отримав понад 70 мільярдів гривень та створив тисячі нових робочих місць.

З сьогоднішнього дня мінімальна зарплата в Україні становить 6,5 тисяч гривень. Середня заробітна плата вперше за останні 30 років у доларовому еквіваленті перевищила 500 доларів на місяць.

Вчора ми проголосували дуже важливий податковий закон № 5600, який збільшує ренту: плату за використання природних ресурсів. До 10 грудня вперше за всю історію я внесу законопроект про економічний паспорт українця.

Відповідно до нього, плата за використання наших надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України. По досягненні повноліття діти зможуть використати ці накопичення для отримання освіти в Україні чи купівлі власного житла.

Ми вже втілили програму доплат до пенсій для людей, які досягли 80 та 75 років. Наступного року ми розширимо її на людей, які досягли 70 років.

Уперше за багато років суттєво збільшені пенсії для ліквідаторів та постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Уперше за всі роки незалежності ми погодили параметри надійної обов’язкової накопичувальної пенсійної системи, яка дасть змогу заощаджувати кошти на гідну старість. Найближчим часом парламент розгляне відповідний законопроект.

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Про Covid-19

Два роки ми протидіємо Covid-19. Починали майже ні з чим – зараз маємо майже все. Лікарні, ліжка, кисень і найголовніше – вакцини. Ми починали з десяти тисяч щеплень на день, у листопаді зробили 6,5 мільйонів. А загалом – 24 мільйони щеплень.

Про медицину

Вперше зарплата лікарів зросла за рік вдвічі більше. З нового року вона складатиме 20 тисяч гривень, а середня – 24 тисячі гривень.

У порівнянні з 2019 роком бюджет на медицину збільшився вдвічі. Вперше за всю історію незалежної України ми повністю укомплектували автопарк швидких допомог – на 100%. Ми відремонтували 600 сільських амбулаторій та понад 200 приймальних відділень.

У наступному році ми розпочинаємо реконструкцію 48 обласних багатопрофільних клінічних лікарень, а також 24 реабілітаційних центрів для ветеранів.

Депутати з "ЄС" також одягнули однакові футбоки, ще й запаслися плакатами фото: дмитро ларін, уп

Про освіту та науку

Запроваджено нові державні, президентські премії: 100 тисяч гривень – переможцям міжнародних учнівських олімпіад з математики, фізики, інформатики та хімії. Вперше у цьому році ми надаємо премії не тільки учням, але й вчителям, які підготували цих чемпіонів. 10 тисяч гривень щомісяця отримують випускники з найвищим балом ЗНО – це 250 учнів.

Уперше для держави кібербезпека, штучний інтелект, нанотехнології аерокосмічні, енергетичні та біотехнології – це не просто розумні слова, а пріоритетні спеціальності в Президентському університеті, який ми починаємо створювати.

Уперше за багато років ми відновлюємо науковий флот України. Цьогоріч у нас з'явилося два кораблі: судно "Борис Александров", яке буде виконувати наукові, екологічні дослідження в Чорному морі, та криголам "Ноосфера" для дослідження Світового океану та наших експедицій до української станції Академік Вернадський в Антарктиді.

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Про цифровізацію

Україна стала першою країною у світі, яка запровадила цифровий паспорт громадянина. Ми запровадили цифрове водійське посвідчення.

У "Дії" доступні цифровий студентський квиток, страховка на авто, електронний підпис у смартфоні, цифровий податковий номер, оплата податків та штрафів і багато іншого. І сьогодні до цих функцій додається прописка – тобто можливість змінити реєстрацію онлайн.

Ми запустимо "Дія City", яка дасть змогу створити в Україні найпотужніший IT-хаб у Центральній та Східній Європі. За 5 років "Дія City" допоможе збільшити обсяг ринку IT вдвічі – біля 12 мільярдів доларів, а кількість робочих місць – до 450 тисяч.

У планах: запустити е-перепис, який згодом приведе до е-голосування. Пишаюся тим, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple на початку 2023 року.

Про суди

Судова реформа в Україні – тут пишатися, я вважаю, поки немає чим. Ми тільки на початку цього складного шляху. Ми лише проголосували перші два закони – про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

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Про інклюзію

Людям з інвалідністю з дитинства підвищено розміри надбавки на догляд, для малозабезпечених сімей розмір виплат збільшився на 50% і становить 5 500 гривень.

Уперше встановлено допомогу дітям, які постраждали від вибухонебезпечних предметів. Уперше запроваджено субвенцію на створення шелтерів для людей, які постраждали від домашнього насильства.

Тати вперше здобули право йти у відпустку для догляду за новонародженими. Ми збільшили розмір державної допомоги на дітей з дуже тяжкими захворюваннями.

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Про міжнародні відносини

У цьому році ми зберегли двопартійну підтримку Сполучених Штатів. За підсумками моєї зустрічі з Байденом ухвалено Спільну заяву й оновлено Хартію стратегічного партнерства України і США.

За підрахунками уряду, за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом виконано більше 60% всіх зобов’язань України, причому 25% – тільки у цьому році.

Ми досягнули важливих результатів у співпраці з МВФ, Світовим банком, ЄБРР та іншими міжнародними інституціями на загальну суму понад 2,7 мільярда доларів.

Важлива складова нашої міжнародної політики – підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливим для українців, що мешкають у США, Канаді та ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроект на розгляд парламенту.

Нас 65 мільйонів. Уперше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не людьми українського погодження, а людьми українського громадянства.