"Кровожадный путин вуду, я тебя жалеть не буду!" Діти малюють війну

"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги очима дітей.

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.

Також ви можете надсилати малюнки на сайті всеукраїнської онлайн-галереї дитячого малюнка "UA KIDS TODAY | Kids of war"

Анна Конюшенко, 8 років

Аріна Васильєва, Одеса

Анна Конюшенко, 8 років

Данило, Одеса

Денис, Одеса

Катерина Тарасюк, 11 років

Кіра Радченко, Київ

Ніколь Храмова, 8 років, Біла Церква

Олександр, Кам'янське

Поліна Довбуш, Київ

Українська правда