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"Кровожадный путин вуду, я тебя жалеть не буду!" Дети рисуют войну

"Украинская правда"Среда, 16 марта 2022, 20:00

"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги очима дітей. 

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви. 

Також ви можете надсилати малюнки на сайті всеукраїнської онлайн-галереї дитячого малюнка "UA KIDS TODAY | Kids of war"

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Анна Конюшенко, 8 років
Анна Конюшенко, 8 років
Данило, Одеса
Данило, Одеса
Денис, Одеса
Денис, Одеса
 
Катерина Тарасюк, 11 років
Кіра Радченко, Київ
Кіра Радченко, Київ
Ніколь Храмова, 8 років, Біла Церква
Ніколь Храмова, 8 років, Біла Церква
 
Олександр, Кам'янське
Поліна Довбуш, Київ
Поліна Довбуш, Київ

Українська правда

Темы: детивойнаобщество
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