Війна. День 82. ОНЛАЙН

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив переконання, що Україна вистоїть у війні, що почалася з повномасштабним вторгненням Росії, та зазначив, що цей виклик безпрецедентно об’єднав НАТО.

We know that a sovereign and independent Ukraine will endure. And we know that in supporting Ukraine we’re also defending the principles of sovereignty and independence that are foundational to global peace and security.