Війна. День 82. ОНЛАЙН
Повномасштабна війна Росії триває вже 82-й день.
Вся Україна, аж до фронту, святкує перемогу на "Євробаченні". Українські захисники продовжують вибивати ворога на Харківщині і змогли вийти на кордон.
Схід – у важких боях.
Читайте хроніку попереднього дня війни
Що сказав Зеленський у вечірньому зверненні:
- Завдяки діям українських військових – Збройних Сил України, розвідки, перемовної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста і ООН, ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важкопоранені, їм надається допомога.
Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина.
Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими, розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності. І часу.
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Говорив сьогодні з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Про те, як пришвидшити надання Україні фінансової допомоги, враховуючи дефіцит державного бюджету у час війни, а це близько 5 мільярдів доларів щомісячно. Напередодні зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки" ці переговори з директоркою МВФ є безпосередньою підготовкою дуже важливих рішень для України.
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В Києві працювала висока делегація Польщі. З ними відбулись консультації щодо взаємодії на рівні Європейського Союзу. Зокрема, це стосується прискорення нашої інтеграції в Європейський Союз і очікуваного рішення про статус кандидата для України.
- Працюємо також і над тим, щоб Європейський Союз все ж таки узгодив шостий пакет санкцій проти Росії. Нафтове ембарго має бути його частиною, і це в інтересах не тільки нашої держави, але і всієї Європи. Вдячний тим лідерам континенту, які це усвідомлюють і допомагають з просуванням відповідного рішення.
⚡Офіційно про евакуацію захисників Маріуполя:
"Вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на "Азовсталі", зберегти життя особового складу.
Триває операція з порятунку заблокованих на території заводу захисників України.
Сьогодні розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну.
Заходи з порятунку оборонців, які залишаються на території "Азовсталі", тривають."
Автобус з пораними бійцями, вивезеними з "Азовсталі"
Bus with the wounded taken out of the Azovstal plant, May 16.— Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) May 16, 2022
Photo: Alexander Yermochenko / Reuters pic.twitter.com/evnFr57ejX
На кордоні Білорусі та України спостерігається активність білоруських військових. За словами керівництва збройних сил РБ йдеться про "захист від українців та військ НАТО".
💪
⚡Агенство "Рейтерс" повідомляє, що українських військових вивозять із "Азовсталі" близько на 10 автобусах.
Як пройшов день війни для Сходу:
- Українські військові за день відбили 11 ворожих атак. На 3 локаціях тривають бої.
- ППО збила ворожий літак Су-25.
- Окупанти обстріляли 25 населених пунктів. Загинуло 20 мирних громадян.
Хатіко наших часів
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У Маріуполі знайшли вже чертверте місце масового поховання. Воно розташоване у самому місті неподалік Центрального кладовища.
З’явилося масове поховання на початку березня.
Переможці "Євробачення" вертаються додому
⚡Бійці в Маріуполі заявляють, що "задля збереження життів виконують затверджене рішення вищого військового командування та сподіваються на підтримку українського народу". Захисники кажуть про певний план, але не уточнуюють, про що саме йдеться.
‼️Захисники Маріуполя виконали наказ, не зважаючи на всі труднощі, 82 дні відтягували переважаючі сили противника на себе та дали змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів.— АЗОВ (@Polk_Azov) May 16, 2022
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Пусті кабінети, викрадені камери і комп'ютери. Такою тепер є захоплена росіянами телестудія, де мовило Суспільне Херсон. Окупанти винесли з неї всю цінну техніку, залишивши застарілу і списану.
Місто-герой Маріуполь. Завод-фортеця "Азовсталь".
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Зведення Генштабу
📍На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.
📍На Слобожанському напрямку ворог посилює угруповання військ підрозділами спеціального призначення та протиповітряної оборони.
📍На Харківському напрямку основні зусилля противника зосереджуються на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. Ворог намагався вести бойові дії в напрямку населеного пункту Тернова, успіху не мав.
📍На Слов’янському напрямку противник здійснює доукомплектування та поповнення втрат, намагається відновити наступ. В результаті вогневого ураження Силами оборони ворожих складів, що розміщувались в місті Ізюм, знищено значний запас боєприпасів.
📍На Донецькому напрямку противник здійснював вогневе ураження підрозділів наших військ із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації.
📍На Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Шандриголове. У напрямку населеного пункту Лиман, за результатами бойових дій, успіху не має, намагається посилити угрупування своїх військ.
📍На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели бої в районі населеного пункту Борівське, зазнали втрат.
📍На Авдіївському напрямку ворог діяв в напрямку населеного пункту Суха Балка. Здійснив обстріли окремих позицій Сил оборони касетними боєприпасами.
📍На Бахмутському напрямку протвник веде бойові дії в районах населених пунктів Тошківка і Пилипчатине. В районі Гірського російські окупанти зазнали втрат та відійшли.
📍На Курахівському напрямку ворог наступав в районі Марʼїнки та Новомихайлівки, успіху не мав.
📍У Маріуполі основні зусилля противник зосереджував на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари.
📍На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не вів. Здійснював вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Мала Токмачка та Новоандріївка. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Малинівка. Вживає заходів щодо логістичного забезпечення військ.
📍На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив, здійснював обстріли цивільної інфраструктури із ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Олександрівка, Шевченкове і Нововоронцовка.
📍Сили оборони України здійснили вогневе ураження польового складу боєприпасів противника в районі населеного пункту Давидів Брід.
📍На території Придністровського регіону Республіки Молдова обстановка залишилась без суттєвих змін. Особовий склад підрозділів оперативної групи російських військ продовжує перебувати у підвищеному ступені бойової готовності. В регіоні не виключається проведення провокацій російською стороною.
📍Кораблі чорноморського флоту російської федерації в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.
Російські військові продовжують обстрілювати Сєверодонецьк на Луганщині, щонайменше 10 людей загинуло.
Друзі, на які важливі запитання щодо війни ви хотіли б отримати відповіді?
Ми створили дуже коротку форму, у якій ви можете написати, про що вам важливо було б дізнатись, запропонувати теми, які ми могли б висвітлити для вас, або розповісти, чию думку вам важливо було б почути – а ми, у свою чергу, обіцяємо не залишити без уваги ваші побажання.
В столиці Шотландії Единбурзі тепер є вулиця Володимира Зеленського 🇺🇦
Edinburgh is cool 🇺🇦 pic.twitter.com/XRtbt4I5Pf— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 16, 2022
Здається, що ще ніколи в Україні не було такого зоряного часу для філантелістів. Пошта держави в Західній Африці Сьєрра-Леоне випустила серію марок з українськими рятувальниками "Пожежники. Герої України", а також марки з підтримкою України у війні з росією.
Переглянути і купити можна тут.
Історії з фейсбуку
Нова українська валюта – "задонейтназсу" (надішли кошти на ЗСУ – ред.)💙💛
За даними російського Міноборони, у районі "Азовсталі" вже запроваджено режим тиші та відкрито гуманітарний коридор, яким поранені українські військовослужбовці доставляються до медичного закладу в окупованому Новоазовську (ОРДО).
"Українська правда" отримала переписку з чату російських військових. Цей чат було створено в Telegram на третій день після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І саме війна з Україною об'єднує усіх 173 його учасників.
Як оцінюють "спецоперацію" особисто її учасники, чим керуються і чого бояться? "Українська правда" публікує листування та голосові повідомлення російських окупантів.
Скриншоти листування👇
В Москві палає дах бізнес-центру
9 травня в російських містах влада вивела менше військової техніки, ніж минулого року, коли Росія не вела повномасштабну війну в Україні – зокрема, було менше бронеавтомобілів "Тигр" і "Тайфун", ракетних комплексів "Іскандер", РСЗВ, проте було чимало комплексів ППО.
❗Родичі бійців маріупольського гарнізону до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана:
"Ми покладаємо на вас нашу останню надію і віримо в те, що Туреччина в особі Реджепа Тайїпа Ердогана і Китай в особі Сі Дзіньпіна та сам Господь Бог об’єднаються і допоможуть врятувати "Азовсталь" і людей, які там знаходяться. Їх треба врятувати вже вчора."
Це Павло "Волат". Білоруський доброволець, який пішов разом із Україною протистояти Росії. Командував ротою білоруського батальйону Кастуся Калиновського.
16 травня Павло загинув на фронті.
❗Росія в Маріуполі готує фейкові "свідчення свідків". Мовляв, місто знищили українські військові.
🇺🇦 Оперативне командування "Південь": На Херсонщині та Миколаївщині російські війська не ведуть активні наступальні дії.
Нове перехоплення: "У нас вообще ж*па… У нас очень много 200-х и 300-х… командира моего убило. Я сам еле выбрался оттуда, отвечаю. Я, короче, всё… я просто приеду в Алейск, я служить не буду… всё. Я честно, я увольняться буду, ну его нафиг. После такого, что я повидал, нет…"
Новини з регіонів:
📍Київ. З 16 травня відновлено оплату за проїзд у метро та наземному комунальному транспорті. Також з понеділка у столиці дозволили продаж алкоголю у кафе та ресторанах до 22:00, дотепер заборона діяла до 16:00.
📍Донеччина. Росіяни вдарили авіабомбами, ракетами "повітря-земля" та реактивними системами "Град" і "Смерч". Шестеро людей загинули, 12 поранені.
📍Сумщина. Загарбники відкрили вогонь поблизу кордону з РФ. На територію України намагалися зайти диверсанти.
Втрати росіян станом на 16 травня:
- особового складу – близько 27 700 (+300) осіб
- танків ‒ 1 228 (+8) одиниць
- бойових броньованих машин – 2 974 (+16)
- артилерійських систем – 577 (+22)
- реактивних систем залпового вогню – 195 (+0)
- засобів протиповітряної оборони – 89 (+0)
- літаків – 200 (+0)
- гелікоптерів – 165 (+1)
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 427 (+11)
- крилатих ракет – 97 (+2)
- кораблів/катерів – 13 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 101 (+14)
- спеціальної техніки – 42 (+0)
Такою стала окупаційна адміністрація в Євпаторії, що в окупованому Криму, вніч з 15 на 16 травня.
У Миколаєві пролунала серія сильних вибухів через ракетні удари та удари з РСЗВ окупантів по житлових кварталах міста.
🎙 Предстаники Грузії та Азербайджану заявили, що їхнє національне журі віддало найвищий бал на конкурсі Євробачення-2022 Україні, а не Великій Британії, як було оголошено
Російські війська не припиняють спроб зайти або заблокувати вихід з бункерів заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де тримають оборону українські захисники.
🤬 Луганська область перебуває під постійними обстрілами росіян, особливо Сєвєродонецьк і Лисичанськ.
Донецьку область теж інтенсивно обстрілюють, зокрема промислові об'єкти, у Миколаєві ракетні удари та залпи РСЗВ припали на житлові квартали.
Ситуація в регіонах станом на 8.00
Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Київщині, Сумщині та Полтавщині.
Харків: внаслідок обстрілів окупантів протягом доби поранені 4 осіб в Шевченківському районі та районі Салтівки.
По області окупанти наносили удари по Чугуївському району, 2 поранених. А також Дергачах, Барвінковому, постраждалих немає.
Бої тривають на Ізюмському напрямку
Луганщина: масовані обстріли Сєвєродонецька. Із артилерії та систем залпового вогню також атаковані Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Воєводівка, Білогорівка. Внаслідок обстрілу сєвєродонецької лікарні — 2 загиблих, 9 поранених, в тому числі одна дитина. Нічні обстріли Сєвєродонецька та Лисичанська. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.
Донеччина: ситуація незмінно гостра, але контрольована. Інтенсивні обстріли по всій лінії. Росіяни намагаються вивести з ладу промислові об'єкти: вчора обстріляли Фенольний завод у Нью-Йорку, сьогодні — вкотре під обстрілами Авдіївський коксохімічний завод.
Мар‘їнська ВА: з 4:00 артпідготовка по с. Новомихайлівка. Два авіанальоти.
Миколаївська: рано вранці у Миколаєві пролунала серія сильних вибухів через ракетні удари та удари з РСЗВ окупантів по житлових кварталах міста. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу виникли пожежі автомобіля та меблевого салону. Поранена одна людина.
Також вдень і ввечері були обстріли в Широківській громаді. Є пошкоджені будинки і поранені.
У Березнегуватській громаді вдень і ввечері були обстріли. 2 загиблих, 1 поранений. Пошкоджені житлові будинки.
На Херсонщині ситуація стабільно критична, окупанти продовжують обстріл населених пунктів та позицій ЗСУ на підконтрольних Україні територіях. Бойові дії йдуть поблизу Херсона та у громадах, які знаходяться на кордоні із Зеленодольським, Кривим рогом, Снігурівкою та Миколаєвим. Місцеві жителі повідомляють про значні пошкодження та зруйновані будинки, школи, дитячі садочки, знищену та заміновану дорожню інфраструктуру.
Станом на ранок більше ніж 650 дітей постраждало в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації.
За офіційними даними
💔 загинуло 229 дітей,
❤️🩹 поранено - понад 421.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив переконання, що Україна вистоїть у війні, що почалася з повномасштабним вторгненням Росії, та зазначив, що цей виклик безпрецедентно об’єднав НАТО.
We know that a sovereign and independent Ukraine will endure. And we know that in supporting Ukraine we’re also defending the principles of sovereignty and independence that are foundational to global peace and security.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 15, 2022
💛💙 У Бучі навколо дір від куль на парканах та брамах "розквітають" квіти. Їх малює пластунка Іванка Сьолковська, яка приїхала з Торонто.
Вона мріє, що ця ідея перетвориться на флешмоб — й уквітчає всі звільнені території.
Оперативна інформація від Генштабу станом на 06:00
На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі (до семи батальйонів) продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.
На Сіверському напрямку противник посилив контроль ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та проводить демонстраційні дії, для утримання підрозділів Сил оборони на напрямку та не допущення їх перекидання до Східної операційної зони. Досі є імовірність обстрілів та ракетно-бомбових ударів з території РФ на цьому напрямку.
На Харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ у напрямку до Державного кордону України з російською федерацією.
На Слов’янському напрямку активних бойових дій противник не проводив. Здійснює доукомплектування та поповнення втрат.
Російські окупанти обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Противник вів повітряну розвідку за допомогою БпЛА "Орлан-10".
На Донецькому напрямку окупанти здійснювали обстріли з усього спектру наявного озброєння до авіації включно з метою виснаження особового складу і руйнування фортифікаційних споруд підрозділів наших військ.
На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує наступ, бойові дії тривають.
На Авдіївському напрямку, після завданих Силами оборони втрат, ворог відійшов на раніше зайняті позиції.
На Сєвєродонецькому та Новопавлівському напрямках активних бойових дій не було, ворог намагався здійснювати вогневе ураження наших військ.
У Маріуполі ворог продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари. Основні зусилля окупантів - на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі "Азовсталі".
На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив, обстрілював наші підрозділи зі ствольної артилерії та мінометів.
На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито сімнадцять атак ворога, знищено три танки, одну артилерійську систему, шість одиниць бойової броньованої техніки та автомобіль противника. Втрати особового складу російських окупантів уточнюються.
На узбережжя Одеської області вимило дві російські морські якірні міни, їх знешкодили.
🔥За минулу добу уражено 11 ворожих повітряних цілей:
❌ 2 вертольоти (Ка-52, Мі-28);
❌ 7 БпЛА (ОТР);
❌ 2 крилаті ракети.
За прогнозами Інституту дослідження війни, росіяни, імовірно, зосередяться на захопленні Сєвєродонецька, а не досягненні адміністративних кордонів Донецької області.
Новини за ніч:
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На Дніпропетровщині росіяни застосовують заборонені Женевською конвенцією фосфорні боєприпаси.
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На думку аналітиків американського Інституту дослідження війни, росіяни, імовірно, зосередяться на захопленні Сєверодонецька, а не досягненні адміністративних кордонів Донецької області.
- На захопленій Запорізькій АЕС окупанти замаскували результати свого обстрілу. Вздовж периметру виритли окопи і розмістили укріплення та загородження. Співробітникам станції заборонили приходити на роботу з телефонами.
|Запорізька АЕС. Джерело: Енергоатом