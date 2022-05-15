Війна в Україні. День 81. ОНЛАЙН

16:00

🇵🇱🇱🇹 Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко перепросив та висловити свою особисту позицію щодо оцінки, яку жюрі від України надали Польщі та Литві.

"Ця оцінка в жодному разі не відображає наше реальне відношення до вас, до наших найближчих друзів у Європі...

Поставити полякам та литовцям 0 це дуже соромно. Народ України вам поставив 12!...

Дорогі польський та литовский народи, ми вам безмежно вдячні, наша перемога – спільна. Як у Євробаченні, так і та, яка буде над ворогом".