Війна в Україні. День 81. ОНЛАЙН

12:06

Після перемоги України на Євробаченні росіяни цинічно пишуть на авіабомбах, які скидають на Азовсталь, слова гурту Kalush Orchestra на підтримку українських бійців: "Help Ukraine, Mariupol, help Azovstal! Right now!".

Фотографії бомб оприлюднив у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Ось реакція російських військових на нашу перемогу на Євробаченні-2022. І ця реакція масово радісно підтримана населенням недоімперії", - написав він