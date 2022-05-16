Война. День 82. ОНЛАЙН

00:10

⚡Офіційно про евакуацію захисників Маріуполя:

"Вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на "Азовсталі", зберегти життя особового складу.

Триває операція з порятунку заблокованих на території заводу захисників України.

Сьогодні розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну.

Заходи з порятунку оборонців, які залишаються на території "Азовсталі", тривають."