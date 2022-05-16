Война. День 82. ОНЛАЙН

17:13

Здається, що ще ніколи в Україні не було такого зоряного часу для філантелістів. Пошта держави в Західній Африці Сьєрра-Леоне випустила серію марок з українськими рятувальниками "Пожежники. Герої України", а також марки з підтримкою України у війні з росією.

Переглянути і купити можна тут.