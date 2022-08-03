Посилення армії дронів і звільнення сіл на Херсонщині. Головне за 161 день війни
Уже 161 день українська армія тримає широкий фронт від Харківщини до Херсонщини.
Головне за цю добу – у підсумках "Української правди".
Новини з регіонів: Росія продовжує жорстоко обстрілювати Миколаїв
На 161 день війни російські ракети та снаряди продовжують летіти по українських містах. Напередодні, 2 серпня, запуск восьми ракет типу Х-101 (Х-555) обійшовся Росії майже у $100 млн. Що відбулося 3 серпня:
📌 Харків: уночі окупанти вдарили по місту ракетами, попередньо – із ЗРК С-300, з території російського Бєлгорода
📌 Миколаїв: зранку окупати, попередньо, ракетами С-300, зруйнували супермаркет та двічі влучили на територію кінно-спортивної школи
📌 Дніпропетровщина: пообіді росіяни завдали удару по Зеленодольскій громаді – загинула 70-річна жінка
Головне на фронті: під найсильнішим ударом Бахмутський та Авдіївський напрямки
Кілька новин та оцінок:
- у межах проєкту "Армія дронів" в Україну надійшли перший комплекс управління та чотири безпілотники Fly Eye
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- ОК Південь: на півдні російські війська накопичують сили і планують дії для виходу на адміністративний кордон Херсонщини
- Інститут вивчення війни (США): добровольчі батальйони для війни в Україні формують у 4-х областях – Новосибірській, Саратовській, Ульяновській і Курганській.
Вечірнє зведення Генштабу:
🟩 на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. На останньому ворог обстріляв із ствольної артилерії кілька населених пунктів
🟥 на Харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах 23-х населених пунктів. Окупанти завдали авіаудару неподалік Прудянки.
Ворог вів повітряну розвідку БПЛА біля Петрівки, Федорівки та Дементіївки. Задіяв засоби радіоелектронної боротьби у районах Іванівки, Студенка, Василенкового та Гетьманівки.
🟥 на Слов’янському напрямку противник здійснював обстріли із артилерії різних калібрів у районах 20-ти населених пунктів.
🟥 на Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Званівки, Стародубівки, Спірного, Сіверська, Верхньокам’янського, Пискунівки та Григорівки.
🟥 на Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах 15-ти населених пунктів, зокрема, Бахмута і Соледара.
Також ворог завдав авіаударів поблизу Бахмутського, Соледара, Берестового, Яковлівки та Клинового.
Російські загарбники вели штурмові дії в районі Берестового та в напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Соледар, Відродження – Кодема, Відродження – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Доломітне – Семигір’я.
У Генштабі відзначають, що всі ворожі спроби штурму українські воїни відбили, завдали окупантам втрат та відкинули назад
🟥 на Авдіївському напрямку противник обстрілював із танків та артилерії райони Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків, Нетайлового та Кам’янки.
Росіяни намагалися вести наступ в напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Василівка – Красногорівка, Мінеральне – Авдіївка та на напрямку Донецьк – Піски, успіху не мали, відійшли.
🟥 на Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах 26-ти населених пунктів. Окупанти завдали авіаударів біля Новосілки, Новополя і Полтавки.
Всі спроби окупантів просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки українські захисники звели нанівець.
🟥 на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії в районах 17-ти населених пунктів, зокрема Миколаєва.
Росіяни завдали авіаційного удару біля урочища Андріївка.
Також окупанти вели наступальний бій в напрямку Білогірки, але успіху не мали і відійшли.
В акваторії Чорного моря перебувають 2 носії крилатих ракет "Калібр".
Що відбувається на тимчасово окупованих територіях: ЗСУ продовжують бити по російських складах
📌 Скадовськ, Херсонщина: супутникові знімки Planet.com зафіксували наслідки українського удару по складах російських окупантів біля Скадовська – на них видно сліди руйнувань і пожежі на водоочисній станції.
Водночас, за даними УП, удар був завданий не по водоочисній станції, а приблизно в кілометрі від неї. Сама станція працює в нормальному режимі.
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📌 Херсонщина: росіяни заявили, що відкриють Антонівський міст для руху транспорту на наступному тижні
📌 Херсон: росіяни почали використовувати окрему поромну переправу, щоб перевозити техніку через Дніпро поблизу окупованого Херсона.
📌 Оленівка, Донеччина: екскомандир полку "Азов" Максим Жорін повідомив, що особи частини загиблих під час вибуху в колонії окупованої Оленівки Донецької області вдалось встановити.
Війна і світ
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Як литовський журналіст Тапінас запустив хвилю збору на "Байрактар" для ЗСУ по всьому світу