Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Посилення армії дронів і звільнення сіл на Херсонщині. Головне за 161 день війни

"Українська правда"Середа, 3 серпня 2022, 21:15

Уже 161 день українська армія тримає широкий фронт від Харківщини до Херсонщини.

Головне за цю добу – у підсумках "Української правди".

Новини з регіонів: Росія продовжує жорстоко обстрілювати Миколаїв 

На 161 день війни російські ракети та снаряди продовжують летіти по українських містах. Напередодні, 2 серпня, запуск восьми ракет типу Х-101 (Х-555) обійшовся Росії майже у $100 млн. Що відбулося 3 серпня:

📌 Харків: уночі окупанти вдарили по місту ракетами, попередньо – із ЗРК С-300, з території російського Бєлгорода

📌 Миколаїв: зранку окупати, попередньо, ракетами С-300, зруйнували супермаркет та двічі влучили на територію кінно-спортивної школи

📌 Дніпропетровщина: пообіді росіяни завдали удару по Зеленодольскій громаді – загинула 70-річна жінка

Головне на фронті: під найсильнішим ударом Бахмутський та Авдіївський напрямки

Кілька новин та оцінок:

  • у межах проєкту "Армія дронів" в Україну надійшли перший комплекс управління та чотири безпілотники Fly Eye   
  •  
     
  • ОК Південь: на півдні російські війська накопичують сили і планують дії для виходу на адміністративний кордон Херсонщини
  •  Інститут вивчення війни (США): добровольчі батальйони для війни в Україні формують у 4-х областях – Новосибірській, Саратовській, Ульяновській і Курганській.

Вечірнє зведення Генштабу:

🟩 на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. На останньому ворог обстріляв із ствольної артилерії кілька населених пунктів

🟥 на Харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах 23-х населених пунктів. Окупанти завдали авіаудару неподалік Прудянки.

Ворог вів повітряну розвідку БПЛА біля Петрівки, Федорівки та Дементіївки. Задіяв засоби радіоелектронної боротьби у районах Іванівки, Студенка, Василенкового та Гетьманівки.

🟥 на Слов’янському напрямку противник здійснював обстріли із артилерії різних калібрів у районах 20-ти населених пунктів.

🟥 на Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Званівки, Стародубівки, Спірного, Сіверська, Верхньокам’янського, Пискунівки та Григорівки.

🟥 на Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах 15-ти населених пунктів, зокрема, Бахмута і Соледара.

Також ворог завдав авіаударів поблизу Бахмутського, Соледара, Берестового, Яковлівки та Клинового.

Російські загарбники вели штурмові дії в районі Берестового та в напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Соледар, Відродження – Кодема, Відродження – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Доломітне – Семигір’я.

У Генштабі відзначають, що всі ворожі спроби штурму українські воїни відбили, завдали окупантам втрат та відкинули назад

🟥 на Авдіївському напрямку противник обстрілював із танків та артилерії райони Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків, Нетайлового та Кам’янки.

Росіяни намагалися вести наступ в напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Василівка – Красногорівка, Мінеральне – Авдіївка та на напрямку Донецьк – Піски, успіху не мали, відійшли.

🟥 на Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах 26-ти населених пунктів. Окупанти завдали авіаударів біля Новосілки, Новополя і Полтавки.

Всі спроби окупантів просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки українські захисники звели нанівець.

🟥 на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії в районах 17-ти населених пунктів, зокрема Миколаєва.

Росіяни завдали авіаційного удару біля урочища Андріївка.

Також окупанти вели наступальний бій в напрямку Білогірки, але успіху не мали і відійшли.

В акваторії Чорного моря перебувають 2 носії крилатих ракет "Калібр".

Що відбувається на тимчасово окупованих територіях: ЗСУ продовжують бити по російських складах

📌 Скадовськ, Херсонщина: супутникові знімки Planet.com зафіксували наслідки українського удару по складах російських окупантів біля Скадовська – на них видно сліди руйнувань і пожежі на водоочисній станції. 

Водночас, за даними УП, удар був завданий не по водоочисній станції, а приблизно в кілометрі від неї. Сама станція працює в нормальному режимі. 

 
 

📌 Херсонщина: росіяни заявили, що відкриють Антонівський міст для руху транспорту на наступному тижні

📌 Херсон: росіяни почали використовувати окрему поромну переправу, щоб перевозити техніку через Дніпро поблизу окупованого Херсона.

 

📌 Оленівка, Донеччина: екскомандир полку "Азов" Максим Жорін повідомив, що особи частини загиблих під час вибуху в колонії окупованої Оленівки Донецької області вдалось встановити.

Війна і світ 

🔺 у Туреччині завершили інспекцію суховантажного судна RAZONI – першого судна, яке пройшло "зерновим коридором" з Одеси

🔺 ексканцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що російський Владімір Путін відкритий до дипломатичного врегулювання з Україною

🔺 виробник турецьких безпілотників Baykar Халук Байрактар і директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут підписали у Стамбулі меморандум про партнерство

Як литовський журналіст Тапінас запустив хвилю збору на "Байрактар" для ЗСУ по всьому світу

Теми: війна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне на Українській правді
інтерв'ю

Аналітик ISW Наталія Бугайова: Якщо росіяни матимуть можливість, вони підуть на Одесу. Поки що у них цієї можливості немає

— Севгіль Мусаєва, Євген Будерацький

"Путін – бог, а ви всі – нацисти". Як "високоточна" зброя росіян знищує їхній мозок і родинні зв'язки з українцями

— Михайло Кригель
інтерв'ю

Офіцер 95-ої бригади Кочевенко – українцям в тилу: Ходіть в ресторани, але не забувайте про нас

— Євген Руденко
інтерв'ю

Що робити з ядерною країною, яка поводиться як шизофренік. Інтерв'ю з Пітером Померанцевим

— Михайло Кригель, Роман Романюк
інтерв'ю

Командир "Грузинського легіону" Мамулашвілі: Україна – єдина країна, яка прийняла виклик варварської терористичної Росії

— Севгіль Мусаєва, Євген Будерацький
Відео

"Зараз іде війна за виживання". Як ЗСУ вибивають окупантів з Херсонщини

— Ольга Кириленко, Назарій Мазилюк
інтерв'ю

Штурмовики Яроша. Розповідь кіборга "Барса" про ситуацію на фронті та добровольців УДА

— Євген Руденко
інтерв'ю

Сергій Рахманін: Путін не сприйме будь-якого варіанту, крім переможного для себе. Це означає, що війна надовго

— Роман Кравець
Війна

Від "Джавелінів" до HIMARS. Еволюція поставок західної зброї на війні в Україні

— Євген Будерацький

Діди воювали. Як нащадок шведа під Полтавою допомагає перемогти Росію, поки Путін марить "величчю" Петра I

— Михайло Кригель