Зеленський починає і програє: як влада втрачає шанс на успішну Україну

Большинство политиков (и зачастую я среди них) в критике Зеленского останавливаются на осязаемых вещах – зависимость от Коломойского, 1+1, диктатура, назначения друзей, несправедливый бюджет.

С точки зрения политической борьбы это верная тактика.

Бороться с абсолютной властью следует по всем фронтам, иначе эта власть забудется и без оглядки станет делать всё, что ей вздумается.

Но в этой колонке я бы хотел остановиться на глобальных вещах. На том, какую страну прямо сейчас строит Владимир Зеленский. Какой будет Украина после Зеленского? И будет ли это та страна, в которой мы хотим жить и какую не стыдно оставить детям?

Почему институты важны?

"Структуры не выходят на улицы!" – с таким лозунгом французские студенты протестовали на улицах Парижа в 68-м году. С этим тезисом сложно поспорить. Но в нашем случае речь пойдет не просто о структурах, а о самой архитектуре государства.

В своей книге "Почему одни страны богатые, а другие бедные" Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон размышляют о природе власти и о том, почему одни государства успешны, а другие – нет.

Разные ученые задавались этим вопросом еще со времен Средневековья. Выдвигались теории, что виной всему национальность, климат, расположение или ментальность. Скажем, страна богата лишь потому, что через нее проходят торговые пути или у нее благоприятный климат.

Но Аджемоглу и Робинсон удалось доказать обратное – важны не месторасположение или климат.

Успешными и богатыми становятся те государства, в которых стабильны правила и сильны институты.

Институты – одна из главных форм общественного взаимодействия. Есть политические, экономические, принудительные, символические, социальные институты.

Например, принудительными и политическими в Украине являются президент, Кабмин, Верховная Рада, армия, полиция, прокуратура, суд. Это акторы, которые и создают архитектуру нашего государства. От их качества, от понятных правил игры и взаимодействия как с ними, так и внутри них, зависит успешность страны.

Владимир Зеленский может быть хорошим парнем, отличным мужем и замечательным отцом. Он может быть даже хорошим президентом. Но он не может вручную управлять государством. Это не выйдет сделать посредством телефонного звонка или совещаний на Банковой.

Государство управляется лишь с помощью институтов. Просто потому, что демократическое государство – это история про компромисс между социальными, экономическими, политическими группами, а не про единоличное правление. Его фундамент – это система сдержек и противовесов.

Поэтому ситуация, когда меняют членов ЦИК или собираются уволить судей Верховного Суда, не про успешное государство. Она про государство, в котором один человек решил, что ему все дозволено.

Ведь история с ЦИК – наглядный пример того, какую систему пытается строить в Украине Зеленский.

Напомню, состав ЦИК был обновлен в прошлом году и его каденция должна была продлиться 7 лет. Именно этот состав комиссии провел две избирательные кампании, в которых с оглушительным успехом победил Владимир Зеленский. Мировое экспертное сообщество признало эти выборы честными.

И, следите за руками, внезапно в Раду вносится постановление и весь ЦИК распускают, а в скором времени назначат и новых членов. Почему? Да просто потому, что это были не люди Зеленского.

Делали ли старые члены ЦИК свою работу хорошо? Определенно, да. Были ли к ним мотивированные претензии? Конечно, нет. Почему же их тогда уволили? Они ассоциировались с прошлой властью. В этом и заключается проблема.

Представим себе человека, которого назначат в ЦИК сейчас. Как он должен себя вести? Делать свою работу хорошо или же быть лояльным к власти? Как показывает практика, первый вариант вовсе не обязательно принесет результат. А вот лояльность скорее гарантирует закрепление на рабочем месте.

И та же история, увы, разворачивается в режиме реального времени с Верховным Судом, прокуратурой, антикоррупционными органами, Верховной Радой. Со всей архитектурой государства.

Лояльность становится основной идеологической скрепой Украины Зеленского.

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И это пройдет

Лояльность как новая идеология – это даже не про умерщвление демократии, а про разрушение государства.

И это разрушение начинается с головы, то есть с Киева. То, что разворачивается вокруг столицы, еще один пример беспредела, начавшегося в Украине с приходом к власти Зеленского.

"Кто владеет Парижем, тот владеет Францией", – говорил Наполеон. Проблема лишь в том, что у нас сейчас не Великая Французская Революция.

Мы живем в период, когда государства удерживаются не силой, а правом. И нарушение этого порядка приводит к разрушению государств.

В Украине есть избирательная, исполнительная и судебная ветви власти.

Избирательная представлена на всеукраинском уровне Радой, на местном – областными и местными советами. Реформа децентрализации взрастила благоприятные условия для развития городов, сел и территорий по всей стране.

Жители Киева выбрали мэра. Хорош или плох он, решать только им, а не президенту или Верховной Раде.

Но что мы видим? Не нравится мэр Киева Зеленскому (а точнее, группе депутатов от "Слуги народа", которые мечтают занять его место и произвести перераздел потоков) – и начинаются танцы.

Сначала Кличко увольняют с должности КГГА, что незаконно и попахивает методами Януковича, который боролся так же с Черновецким, назначив на должность главы КГГА человека, не избранного киевлянами.

Но и после того, как Кличко увольняют и лишают по сути реальных механизмов управления столицей, в Раду в спешном порядке вносят законопроект о столице и меняют календарный план работы ВР, чтобы успеть проголосовать за этот проект и назначить выборы мэра Киева на 8 декабря.

Эта ситуация обличает как основные методы, так и цели, которые преследует Зеленский. Речь идет не об изменении страны, а о консолидации абсолютной власти и полном контроле любой сферы жизнедеятельности в государстве.

Мыслить мелко – это мыслить в направлении того, как вернуть Приватбанк Коломойскому. Мыслить глобально – это мыслить, какой должна быть Украина в 2100-м году.

Наши предки провели колоссальную борьбу за то, чтобы сегодня существовало наше государство. И теперь пришло время укрепить и вывести на новый уровень украинскую государственность.

Главная идея должна заключаться в том, чтобы через 100, 200, 300 лет наши потомки получили плацдарм, где Украина будет занимать главенствующую позицию в мировой политике, экономике, культуре. А чтобы это сделать, нужно развивать, а не уничтожать институты.

Власть скоротечна. Совсем скоро Зеленского начнет ненавидеть улица. Придет новый президент и новая команда.

Для того, чтобы не потерять страну и сделать так, чтобы ее не штормило каждый раз при передаче власти, должны существовать крепко выстроенные институты. Рада должна быть Радой, а не станком по одобрению любых идей Офиса президента. Президент должен быть гарантом Конституции. Правительство должно заниматься реализацией политики, которую предлагают Рада и президент.

Вроде бы пишу банальности, но, оказывается, порой банальности и есть самое важное. Не стоит о них забывать.

Ведь за всей этой красивой историей об обычном парне, который стал президентом, кроется одна "небольшая" деталь – 40-миллионный народ и более чем 1000-летняя история. Не хотелось бы потерять это в угоду чьих-то кинематографических слабостей.

Алексей Гончаренко, специально для УП

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