War Speeches. Рік брехні, пропаганди та поразок Росії на полі бою

Україна вистояла рік повномасштабного вторгнення. "Маленька переможна війна" виявилася для росії суцільним пеклом і вже коштувала їй майже 150 тисяч убитих солдатів. Вирішальні події ще попереду, але окупант щодня отримує по зубах і розуміє: ні силою, ні шантажем Україну не скорити.

Пригадуємо події та заяви воєнного року.

Слова кремля нічого не варті: не планували виконувати "Мінськ" та казали, що не будуть нападати

Путінський режим є уособленням тотальної брехні та перманентної дезінформації. Свої імперіалістичні бажання головний російський терорист маскує під захист російськомовного населення від геноциду, начебто скоюваного українською владою.

Підступно анексувавши Крим – територію суверенної держави – та свідомо розпаливши збройний конфлікт на сході України у 2014 році, кремль вирішив "врегулювати кризу" – стати одним із "гарантів миру" та підписати Мінські угоди.

Російська сторона постійно звинувачувала Україну у невиконанні мирних угод. Зокрема, це стало однією з формальних підстав для російського вторгнення.

"Хід подій показує, що київська влада не збирається виконувати Мінські домовленості", – сказав путін 21 лютого 2022 року на радбезі рф.

Втім, всі ці заяви просто відводили увагу від того, що насправді росія не просто не виконала жодного зобов’язання, а й взагалі не була зацікавлена у дотриманні Мінських угод. Про це майже за рік після початку війни заявив колишній помічник російського диктатора владіслав сурков, який кілька років був куратором України в кремлі.

Водночас у бік України лунали глузливі слова путіна: "Ну, подобається, не подобається – терпи, моя красуне! Треба виконувати! По-іншому ніяк".

17 лютого 2022 року російський заступник міністра закордонних справ сєргєй вєршинін на засіданні Радбезу ООН, згадавши про Мінські угоди, зазначив, що "немає альтернативи цьому знаменному для України документу". А вже за кілька днів росія визнала незалежність так званих "ЛДНР" і напала на Україну.

"Росія протягом усієї своєї історії ніколи ні на кого не нападала. І росія, яка пережила стільки воєн – це остання країна в Європі, яка взагалі хоче говорити, навіть вимовляти слово ‘війна’", – сказав пєсков напередодні війни.

Постпред росії в ООН також постійно заперечував, що росія готується до агресії. "Якщо наші американські колеги зібрали нас сьогодні, то нехай вони пред'являть хоч якісь докази, крім вигадок про те, що росія збирається напасти на Україну", – сказав він.

Ще одним прикладом російської брехні стала заява очільника російського мзс сєргєя лаврова, який наполегливо заперечував злочинні наміри рф. "Якщо це залежить від російської федерації, війни не буде. Ми війн не хочемо. Але й наступати брутально на наші інтереси, ігнорувати їх ми теж не дозволимо", – заявив лавров.

Протягом року повномасштабної війни російська пропаганда неодноразово трансформувалася, аби виправдати так звану "спецоперацію". Втім, очевидним фактом залишаються експансіоністські наміри агресора.

"Протягом усього Мінського процесу москва готувалася до повномасштабної війни проти України.

Поки російські представники продовжували імітувати дипломатію, кремль тихо нарощував військові сили і планував одним нищівним ударом знищити демократичний міжнародний порядок", – сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Рішення путіна розпочати повномасштабне вторгнення стало дерев'яним кілком, який цей вампір самовбивчо увігнав у себе", – впевнений постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

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Росія бреше про цілі "спецоперації" та постійно їх змінює

Військово-політичному командуванню росії знадобилося менше тижня, аби зрозуміти, що простої прогулянки по Україні не вийде.

24 лютого речник кремля пєсков не зміг відповісти російським журналістам на запитання, чи входить у плани агресора зміна керівництва України. Втім, стрімкий наступ на Київ свідчив про намір змінити владу в Україні швидко і без великих втрат.

Героїчний спротив українського народу перевернув усі плани рф. Російська сторона почала виправдовуватися: мовляв, усе йде за планом, але деталей цього "плану" за рік війни так ніхто й не дізнався. Згодом трохи світла на них пролив сєргей шойгу, назвавши наступ на Київ "першим етапом спецоперації" для звільнення Донбасу.

За тиждень після початку наступу окупанти трохи вгамували свій злочинний запал та почали вимагати лише Крим та Донбас. "Крим – це частина росії. Визнання Донецької, Луганської народних республік у межах Донецької та Луганської областей. Демілітаризація, яка має параметри", – розповідав про мету спецоперації лавров в інтерв’ю телеканалу Al Jazeera.

Звісно, Україна не пішла на умови окупантів. Ті ж для виправдання війни запустили на повну силу маховик пропаганди. За рік війни українці чули про нацистів, Україну як "проєкт Антиросія", захист народу Донбасу, біолабораторії та бойових комарів, брудну бомбу, давно сплановану гібридну війну проти росії, колективний Захід та багатополярний світоустрій, збереження росії тощо.

Однак поплічники путіна завжди були одностайні щодо намірів окупації українських територій. "Окупація України до наших планів не входить", – заявив 28 лютого васілій нєбєнзя.

Згодом росія анексувала чотири області та намагалася максимально швидко засвідчити свою присутність через інтеграцію окупованих територій до російського соціального, економічного і правового поля.

Окупація частин Херсонської та Запорізької областей вкотре засвідчила фейковість намірів окупанта захистити людей Донбасу. Якби окупанта міг втримати більше територій, їх також очікували б "референдуми" та анексія.

Україна успішно звільнила 40% своїх територій, окупованих після 24 лютого 2022 року. росія зазнала нищівних поразок у Київській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Харківській областях.

Росіян посунули в Донецькій та Луганській областях, 11 листопада звільнили місто-герой Херсон.

Для стабілізації фронту та стримання українського контрнаступу путіну довелося проводити мобілізацію..

"Для захисту росії, її суверенітету і цілісності вважаю за необхідне підтримати пропозицію про проведення часткової мобілізації", – заявив він у зверненні до росіян. Хоча до цього в кремлі кілька разів наголошували, що мобілізації не планують, бо все йде за планом.

Одночасно, аби примусити українців піти хоча б на якісь поступки, російські терористи проводили комплексну політику шантажу. Енергетичний, продовольчий, ядерний, ракетний терор супроводжує українців усю війну, але не дає бажаного для терористів результату.

Натомість Україна з першого дня повномасштабної війни була одностайна у своїх позиціях: санкції проти агресора, озброєння та європейська перспектива, відповідальність за акт агресії та воєнні злочини, вихід на міжнародно визнані кордони України.

"Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити путіна. Час діяти – просто зараз", – написав у твіттері Дмитро Кулеба 24 лютого 2022 року.

Єдине, в чому змінилася українська риторика, – це питання мирних перемовин. Після численних воєнних злочинів окупанта, зокрема, у Бучі Україна відмовилась від переговорного треку на російських умовах. Які передбачають капітуляцію України та відмові від захоплених росією територій в обмін на припинення війни.

"Ми не шукатимемо з терористами порозуміння. Хоча розуміємо російську мову, яку ви прийшли захищати. І вбили тисячі людей, яких прийшли визволяти", – зазначив Володимир Зеленський на День Незалежності України.

А вже восени у своєму виступі на саміті G20 Володимир Зеленський представив українську "формулу миру", яка складається з 10 пунктів, виконання яких призведе до завершення війни. Зокрема, відновлення територіальної цілісності та виведення російських військ з України.

23 лютого 2023 року Генасамблея ООН схвалила проєкт резолюції, який інкорпорує ключові положення запропонованої Україною "формули миру". "За" проголосувала 141 країна, росія та ще 6 її союзників – "проти". Серед іншого, документ містить вимогу до російської федерації "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Президент України Володимир Зеленський назвав у себе в твіттері це рішення "потужним сигналом неослабності світової підтримки України".

росія на фоні невдач на фронті постійно вдається до ядерного шантажу

путін прорахувався: "три дні" війни переросли у рік, світ аплодує Україні за потужний опір, санкції потихеньку душать москву. Для виправдання довготривалої війни диктатор хвалиться захопленням нових територій і тим, що Азовське море, як він вважає, стало внутрішнім для росії.

Водночас кремлівська пропаганда готує громадян до великих втрат та захисту Батьківщини від зовнішнього ворога – "колективного Заходу" росія ізолюється від цивілізованого світу, шукає підтримку нейтральних до війни країн та готує нову концепцію зовнішньої політики.

"У нашій оновленій концепції зовнішньої політики йтиметься про необхідність припинити монополію Заходу на формування рамок міжнародного життя", – заявив сєргєй лавров.

Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден 21 лютого 2023 року звернувся до росіян: "США не хочуть руйнувати росію, вони не збираються атакувати росію. Мільйони російських громадян хочуть жити у мирі зі своїми сусідами. Вони ніколи не хотіли були ворогами. Це – трагедія. Президент путін обрав війну, і те, як довго війна триватиме, – це його вибір".

Спецоперацію російські терористи все частіше називають війною та поширюють єдиний наратив про "перемогу". лєонід слуцкій просуває ідею об’єднання усіх партій в одну – партію Перемоги.

"Якщо росія зупинить СВО, не домігшись перемоги, – росії не буде, її порвуть на частини. Якщо США перестануть постачати зброю київському режиму – війна закінчиться", – заявив дмітрій медведєв.

В чому вимірюється перемога для росії, яка так і не захопила Україну? В узгодженій анексії п’яти регіонів України? Через рік-два агресор вдасться до нових спроб знищення України, адже припинення війни означатиме крах режиму та відповідальність за скоєні злочини.

Сама оккупант так міцно вчепився в свою останню надію – ядерну зброю. Кремлівські терористи повторюють мантру "Ядерні держави не програють війн".

Безвихідь провокуватиме росію на подальшу ескалацію та спонукатиме постійно підіймати ставки. Попри це, сила духу українців непохитна – 95% із них вірять у перемогу над росією.

"Ніяких територіальних компромісів, жодних нових ‘ліній поділу’, ніяких ‘нових регіонів’. Війна буде фіналізована правильно – лише на умовах України", – впевнений Михайло Подоляк.