Хроніка 11 травня.  Розкладачка Тимошенко та  "референдум" на Донбасі

Найцікавіше: 2007. Від чого згорить Партія регіонів 2014. На Донбасі імітують "референдуми" 2016. "Миротворець" проти журналістів

2001, п'ятниця

Майор Микола Мельниченко написав відкритого листа голові СБУ Володимирові Радченку. У ньому він закликає визнати факт розмови в кабінеті президента Кучми, яка відбулася між ними рік тому. "Визнавши цей факт та почавши перевіряти факти з матеріалів, які я передав до Тимчасової слідчої комісії, Ви можете допомогти багатостраждальному народу України вибратися з того болота ляку і злиднів, до якого його за кілька років привело панування мафіозних кланів разом з Л.Кучмою", – пояснюється у листі.

2002, субота

Головне політичне питання на порядку денному: хто стане спікером Верховної Ради. Свої плани щодо посад у керівництві Верховної Ради оголосили комуністи. Лідер БЮТ Юлія Тимошенко заявила, що спікером вона не буде, а пропозиції щодо керівництва парламенту її політсила буде подавати з урахуванням інтересів "Нашої України", Соцпартії та КПУ. На думку керівника штабу "Нашої України" Петра Порошенка, претендувати на посаду спікера мають "нашоукраїнці", бо саме вони стали переможцями виборчої гонки.

2004, вівторок

Чи зберігається в парламенті більшість із 239 народних депутатів, враховуючи те, що у квітні 16 депутатів створили групу "Центр"?

Координатор парламентської більшості Степан Гавриш впевнений, що так. Хоча, за його словами, ця група лягає спати "у відданості президенту держави, а прокидається в ліжку з опозицією". У свою чергу член "Центру" Тарас Чорновіл каже, що депутати групи не входитимуть у більшість у наявному форматі.

2005, середа

– ФОТО ДНЯ: УП сфотографувала відому розкладачку в кабінеті Юлії Тимошенко, яка насправді більш схожа на масажне ліжко.

2006, четвер

– ЦИТАТА ДНЯ: "Ще одна цікава риса, про яку всі говорили у Нацбанку: Ющенко нікого не звільняв. Навіть якщо людина некомпетентна або проштрафилася, вона тусувалася або по горизонталі, або по вертикалі. Тобто у нього є така особлива риса як в управлінця". З інтерв'ю екс-міністра економіки Сергія Терьохіна.

– Кабмін звільнив Олексія Івченка від обов'язків голови правління "Нафтогазу України" через обрання його народним депутатом. Раніше Івченка виключили з наглядової ради "Укрнафти".

2007, п'ятниця

– ЦИТАТА ДНЯ: "Партия регионов вечно горит на отсутствии благородства по отношению к поверженному противнику. И они еще раз погорят только на этом качестве. Но это будет позже". З інтерв'ю політика і політолога Дмитра Видріна.

– Спікер Олександр Мороз у черговий раз намагається протистояти перевиборам та закликає припинити будь-які переговори з президентом Віктором Ющенком.

2008, неділя

Мер Москви Юрій Лужков заявив у Севастополі, що це місто ніколи не передавалося Україні, і закликав російську владу знов порушити питання по Севастополю.

Лужков приїхав у місто для участі в святкуванні 225-річчя Чорноморського флоту РФ. Сама річниця не обійшлася без бійки між активістами УНА-УНСО та представниками проросійських організацій.

2010, вівторок

– Новим першим віце-спікером парламенту став комуніст Адам Мартинюк. Це обурило опозицію, яка розраховувала, що посаду першого заступника голови ВР традиційно віддадуть опозиціонерам. Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що опозиція обміняла це крісло на керівництво у трьох парламентських комітетах. Водночас коаліція у Верховній Раді поповнилася ще 17-ма нардепами.

– Лідера БЮТ Юлію Тимошенко викликають на допит у Генпрокуратуру. "Якщо вони, раптом, спробують засадити Юлію Тимошенко, не маючи для цього жодних підстав, то ми будемо мати суперлідера в Україні", – заявив з цього приводу бютівець Володимир Яворівський.

2011, середа

– Екс-міністра МВС Юрія Луценка, який голодує вже 20 днів, перевели зі слідчого ізолятору до лікарні швидкої допомоги. У прокуратурі стан Луценка назвали задовільним, а в лікарні – середнього ступеню важкості.

На знак солідарності із Луценком четверо рівненських журналістів і громадських активістів провели акцію голодування під будівлею Європарламенту у Страсбурзі.

– Російська Дума прийняла заяву щодо сутичок у Львові 9 травня між прихильниками і супротивниками святкування Дня Перемоги. Росіяни назвали ці події "блюзнірськими провокаціями". Українські дипломати відповіли, що Росія не викинула на звалище історії інструменти з арсеналу антиукраїнських кампаній минулого. А українська міліція знайшла винних у сутичках, заявивши, що провокації були лише з одного боку – "свободівців".

2012, п'ятниця

До України приїхала президент Литви Даля Грибаускайте, яка встигла поспілкуватися і з президентом Віктором Януковичем, і з опозиціонеркою Юлією Тимошенко. Стан Тимошенко, яка перебуває у лікарні, Грибаускайте назвала хорошим. А Януковичу литовська колега натякнула на новий рівень ізоляції, якщо не буде гарантій правового захисту засуджених представників опозиці.

2013, субота

Держсекретар США Джон Керрі розраховує, що українська влада припинить переслідування деяких людей, зокрема, Юлії Тимошенко. Про це він заявив на зустрічі з міністром закордонних справ Леонідом Кожарою. Проте стосунки між країнами Керрі назвав сильними і зростаючими.

Того ж дня опозиція заявила про нові переслідування: силовики увірвалися на підприємство кандидата-мажоритарника від опозиції Аркадія Корнацького.

2014, неділя

– На контрольованій терористами частині Донбасу відбулося те, що сепаратисти назвали "референдумом щодо статусу регіонів". В обох областях заявили про явку в 75% виборців, левова частка яких нібито підтримала незалежність "республік".

Активісти та журналісти збирали докази того, що цей процес насправді є фарсом. Українська влада заявила про юридичну нікчемність "референдуму". А за ініціативи дніпропетровського губернатора Ігоря Коломойського на контрольованій частині Донбасу пройшло своє опитування – щодо возз'єднання цих адмінодиниць з Дніпропетровською областю. Більшість висловилася "за".

– Жахливі новини з контрольованих бойовиками територій. На Луганщині терористи розстріляли чотирьох молодих людей за привітання "Слава Україні!" А в Краматорську викрали і катували співробітниць служби аеродрому та його начальника.

– Група "Метінвест" закликала українську владу відвести війська з Маріуполя. "Влада ще може й повинна почути голос жителів Донбасу... Подальші військові операції на території Донбасу призведуть тільки до того, що більшість жителів втратить довіру і повагу до влади", – йдеться у заяві.

А бізнесмен Дмитро Фірташ виступив за федералізацію країни при збереженні єдності держави.

2015, понеділок

– У "ДНР" збирають бюджетників на святкування річниці так званого "референдуму". В Адміністрації президента розказали про вкрай низьке фінансове забезпечення жителів окупованої території Донбасу: напередодні травневих свят їм частково видали соціальні виплати за лютий.

– Незаконно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова катували та вибивали зізнання, розказав його адвокат Дмитро Дінзе.

– Українська влада має за мету, щоб державний концерн "Укроборонпром" увійшов до мирової п'ятірки експортерів зброї, заявив президент Петро Порошенко.

2016, середа

– Україна посідає 8 місце у світі за загальною кількістю вимушених переселенців. У країні 1,679 мільйонів ВПО.

– Пішла у відставку заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе.

– Один військовий загинув і троє отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Скандал навколо сайту "Миротворець", який оприлюднив персональні дані всіх журналістів, які отримували акредитацію у так званих "ДНР"/"ЛНР". Українські журналісти виступили з вимогою негайно видалити цю інформацію та порушити кримінальне провадження за порушення закону про захист персональних даних. Посол ЄС в Україні Ян Томбінський підкреслив, що ця публікація порушує міжнародні норми та українське законодавство. А прокуратура Києва заявила, що почала розслідування з приводу публікації.

Рустем Халілов, для УП