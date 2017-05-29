Хроніка 29 травня. Збитий український гелікоптер та сварка Коломойського й Абромавичуса

Найцікавіше: 2001. На заміну прем’єру Ющенку прийшов Кінах 2010. Припинено роботу контррозвідки щодо російських спецслужб 2014. Терористи збили гелікоптер з українськими військовими. Загинули 13 бійців, разом із генералом Кульчицьким

2001, вівторок

– Новим прем'єр-міністром став підтриманий президентом Кучмою Анатолій Кінах. За його призначення проголосували 239 депутатів. Окрім провладних депутатів, за Кінаха віддала свої голоси й фракція соціалістів.

– Фермер Сергій Архіпов з Миколаївської області не знайшов іншого способу заявити про несправедливість, окрім як з каністрою бензину, стартовим пістолетом та учбовою гранатою захопити один з робочих кабінетів Міністерства аграрної політики на Хрещатику. Переговори з ним продовжувалися 3,5 години, після чого фермер здав зброю і розповів міністру АПК про те, що в нього незаконно вилучили комбайн і зерно.

2002, середа

– Парламент починає життя з новим спікером Володимиром Литвином, першим віце-спікером Геннадієм Васильєвим та віце-спікером Олександром Зінченко.

Фракція СПУ перейшла в опозицію.

Віктор Ющенко заявив, що до влади прийшли аутсайдери виборчої кампанії.

У КПУ запропонували хвилину мовчання по демократії в Україні. "Це повний програш, тому що вчора Україна отримала триєдине керівництво – Кучма – президент, Кучма – прем'єр-міністр і Кучма – спікер Верховної Ради", – заявила Юлія Тимошенко.

2003, четвер

– Літак спікера Литвина міг потрапити в аварію через те, що в російському Хабаровську служби аеропорту в нього залили некондиційне паливо. Таке паливо може привести до утворення кристалів при низьких температурах, що може спричинити зупинку двигуна у повітрі. На борту літака знаходились 57 осіб.

2004, субота

– Ернест Нусер склав з себе повноваження міського голови Мукачевого. Він пояснив це погрозами на адресу його родини.

Вибори у Мукачевому відбулися у квітні. Результати екзит-полу показували, що кандидат Віктор Балога отримав вдвічі більше голосів, ніж його провладний супротивник Нусер. Проте виборча комісія оголосила перемогу Нусера. Опозиція вдалася до протестів. Інцидент в Мукачевому вийшов на міжнародний рівень.

– У Чернівцях зловмисники побили головного редактора опозиційної газети, забруднили біг-борди "Нашої України" та викрали 35 тисяч газети "Так!"

2006, понеділок

– В Україні новий посол США. Американський сенат схвалив призначення Вільяма Тейлора. До цього послом США Україні був Джон Гербст.

– Миколаївська обласна рада надала російській мові статус регіональної на території області.

2007, вівторок

– Президент Віктор Ющенко призупинив дію свого указу про розпуск парламенту, а депутати переголосували всі закони, які були ухвалені з 3 квітня. Два дні тому президент Ющенко, спікер Мороз та прем'єр Янукович досягли домовленостей щодо розв'язання політичної кризи і проведенні позачергових парламентських виборів 30 вересня.

"Хочу висловити подяку президенту, який тримався мужньо, чітко як справжній президент демократичної країни", – відреагувала на ці домовленості Юлія Тимошенко.

2008, четвер

– "Я не фан (президента), чесно вам скажу. Тому що я набагато більше знаю, ніж ви". Прем'єр Юлія Тимошенко розмірковує про долю демократичної коаліції.

– "Народна самооборона" заявляє про політичне переслідування міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Йому закидають зловживання службовим становищем. Депутат від НУНС Борис Тарасюк впевнений, що замовлення на Луценка йде з боку Секретаріату президента і його керівника Віктора Балоги.

2009, п'ятниця

– Партія регіонів та БЮТ припинили переговори щодо узгодження нової Конституції та створення коаліції через те, що Юлія Тимошенко хотіла збільшення повноважень прем'єра, стверджує "Дело".

Проект нової Конституції передбачав, що президент мав обиратися в парламенті, Верховна Рада мала б обиратися в два тури, спікер віддавався опозиції, а губернатори підпорядковувались прем'єру.

– В Україні можуть виникнути проблеми з оплатою за російський газ для внутрішнього споживання: дата чергового платежу – 7 червня. Російський президент Володимир Путін попередив європейців, що така ситуація може стати проблемою і для них. На Банковій заявили, що не проти європейської допомоги в організації кредиту для закупівлі газу. Але президент Єврокомісії Жозеф Барозу заявив: ЄС поки не може допомогти.

2010, субота

– Як жест доброї волі Україна припинила роботу своєї контррозвідки стосовно російських спецслужб в Україні. Крім того, за даними "Дзеркала тижня", програма підготовки співробітників СБУ для нелегальної агентурної роботи у 2006-2009 роках була профінансована лише на 3% від запланованого.

У травні голови СБУ та ФСБ підписали угоду про співпрацю, згідно з якою до Севастополя повернулися співробітники ФСБ, яких вивели звідти в грудні 2009-го.

– Помер директор фонду "Демократичні ініціативи" Ілько Кучерів.

Учасник дисидентського руху за радянських часів, Кучерів у 1992 році створив Центр соціологічних досліджень. У 1996-му "Демініціативи" стали фондом, який зробив чималий внесок у розвиток громадянського суспільства.

2011, неділя

Близько 10 тисяч людей зібралися на мітинг від "Свободи" у Львові. Мітингувальники вимагали звільнити шістьох "свободівців", яких заарештували після сутичок 9 травня у Львові.

2012, вівторок

Напередодні Євро-2012 британська BBC зробила телесюжет про расизм серед українських футбольних вболівальників. На відео фанати віддавали нацистські привітання й з появою на полі чорношкірих гравців видавали звуки, схожі на крик мавпи.

Низка футболістів і дипломатів виступили із заявами, що в Україні немає проблеми расизму. В українському МЗС заявили, що BBC має вибачитися перед українцями.

2013, середа

– "Вважаю, що висунення єдиного кандидата від опозиції на президентські вибори не тільки не потрібно, але й вкрай шкідливо для перемоги". Екс-прем'єр Юлія Тимошенко вірить у можливість, що у другому турі можуть опинитися одразу двоє опозиціонерів.

– За три роки Україна навіть не намагалася розірвати газові контракти, які були підписані між "Нафтогазом" та "Газпромом" у 2009 році. Однак прем'єр Микола Азаров запевняє, що цього не можна зробити в судовому порядку.

2014, четвер

– В районі Слов'янська терористи збили гелікоптер Мі-8 з українськими військовими. Загинули 13 українських бійців, разом із генералом Сергієм Кульчицьким.

У Нацгвардії запевнили, що сили АТО знищили тих бойовиків, які атакували гвинтокрил.

– В Криму зникли два проукраїнських активісти: Тимур Шаймарданов та Леонід Корж.

– ЦВК обробила 100% протоколів. На виборах президента України Петро Порошенко отримав 54,7% голосів, Юлія Тимошенко – 12,81%, Олег Ляшко – 8,32%.

2015, п'ятниця

– "Мінекономіки некомпетентне. Я акціонер цієї компанії ("Укрнафти"), і мені все одно, звідки привезли цю мавпу – з Литви чи звідки". На засіданні наглядової ради "Укрнафти" олігарх Ігор Коломойський обзиває главу Мінекономіки Айвараса Абромавичуса та обіцяє Україні позов на 5 мільярдів невідомо якої валюти.

А Державна фіскальна служба вимагає звільнити керівника "Укрнафти" Пітера Ванхеке через відмову сплачувати податки компанії. Йдеться про суму 5,1 мільярдів гривень.

– Один український боєць загинув та 6 отримали поранення за добу в зоні проведення АТО. Також у результаті мінометного обстрілу на Донеччині загинув волонтер зі Львівської області.

2016, неділя

– На Київщині згорів будинок, у якому тимчасово проживали люди похилого віку. Загинуло 17 осіб. Кабмін доручив органам виконавчої влади перевірити всі будинки для людей похилого віку в Україні.

– П’ять українських військовослужбовців загинули та 4 отримали поранення за минулу добу в районі проведення АТО.

Рустем Халілов, для УП