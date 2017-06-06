Ремонтники у супроводі саперів вирушили відновлювати ДФС

Ремонтники у супроводі саперів вирушили відновлювати електролінії поблизу Донецької фільтрувальної станції.

Про це у Facebook 6 червня повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський.

"Ремонтна бригада в супроводі мінерів, представників ОБСЄ та СЦКК вийшла на ремонтні роботи ЛЕП в районі Донецької фільтрувальної станції біля Авдіївки. Фахівці обстежать лінію і визначать характер та об'єм відновлювальних робіт", - зазначив Жебрівський.

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Як відомо, українська сторона отримала від проросійських бойовиків гарантію на "режим тиші" для проведення ремонтних робіт на ЛЕП та відновлення енергопостачання Донецької фільтрувальної станції.

4 червня зранку при спробі запустити Донецьку фільтрувальну станцію після обстрілів 3 червня ввечері з боку бойовиків було виявлено прорив лінії електропередач на непідконтрольній території.

Представники ОРДО не давали гарантій безпеки для проведення ремонтних робіт.

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За інформацією СЦКК, узгодження заявки на проведення ремонтних робіт очікується ввечері 5 червня. ДСНС готова взяти участь у розмінуванні.

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій заявили, що води у резервуарі Авдіївки вистачить до ранку вівторка.

Українська правда