Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під АП пишуть чорною фарбою: Хто вбив Павла?

Четвер, 20 липня 2017, 09:40

Хода до річниці убивства журналіста Павла Шеремета дійшла до Адміністрації президента.

Сотні людей вимагають активніше розслідувати вбивство журналіста Павла Шеремета та знайти всіх причетних до цього злочину.

До них ніхто з АП не вийшов.

 

Люди пишуть чорною фарбою на асфальті "Хто вбив Павла?".

 

Аркуші з аналогічним запитанням і знаками "?" учасники акції тримають у руках.

 

Вони також запалюють свічки, як і на місці убивства Шеремета.

 

Люди вимагають від української влади знайти убивць відомого білоруського, російського та українського журналіста.

 

Серед учасників акції – багато українських та іноземних журналістів. Вони мовчки тримають плакати перед парканом Адміністрації президента.

Прикметно, що на Банковій майорять прапори Білорусі на честь візиту президента цієї країни Олександра Лукашенка.

Колона, що сформувалася на перехресті вулиць Франка та Хмельницького, де минулого року підірвали Шеремета, пройшла до АП повз центр міста.

 
 
 

Далі колона рушить до головної будівлі Національної поліції, яка веде розслідування убивства Шеремета. .

Поліції докоряють за те, що резонансне убивство не просунулося до розкриття, хоча минув цілий рік.  

Протягом всього маршруту колони поліція перебуває поруч і перекриває тимчасово перехрестя, щоб колона безперешкодно пройшла.

 

Як відомо, Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня у центрі Києва. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік – вони перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.

Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. 15 травня Устименка допитали.

У поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.

Комітет захисту журналістів (CPJ) констатував, що за рік розслідування вбивства Шеремета не дало результатів – і запропонував провести міжнародне розслідування. Там не виключають, що до вбивства Шеремета можуть бути причетні влади Білорусі, Росії й України.

Президент Петро Порошенко запропонував долучити міжнародно визнаного розслідувача до української слідчої групи у справі Шеремета.

Amnisty International, посол Євросоюзу та інші представники Заходу вимагають від української влади розкрити вбивство Шеремета.

УП, фото Оксани Коваленко й Романа Кравця

"Українська правда" у Threads

Теми: Справа ШереметавбивствоЗМІАдміністрація президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Справа Шеремета
Суд у справі вбивства Шеремета через 3 роки починається з початку
6 років після вбивства Шеремета: під час війни суд зупинився, всі обвинувачені на свободі
Суд продовжив нічний домашній арешт Антоненку, але дозволив зняти електронний браслет
Останні новини
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
Усі новини...
Реклама: