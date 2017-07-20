Під АП пишуть чорною фарбою: Хто вбив Павла?

Хода до річниці убивства журналіста Павла Шеремета дійшла до Адміністрації президента.

Сотні людей вимагають активніше розслідувати вбивство журналіста Павла Шеремета та знайти всіх причетних до цього злочину.

До них ніхто з АП не вийшов.

Люди пишуть чорною фарбою на асфальті "Хто вбив Павла?".

Аркуші з аналогічним запитанням і знаками "?" учасники акції тримають у руках.

Вони також запалюють свічки, як і на місці убивства Шеремета.

Люди вимагають від української влади знайти убивць відомого білоруського, російського та українського журналіста.

Серед учасників акції – багато українських та іноземних журналістів. Вони мовчки тримають плакати перед парканом Адміністрації президента.

Біля Адміністрації Президента pic.twitter.com/Ho9GXzvGIp — Serhii Andrushko (@S_Andrushko) July 20, 2017

Прикметно, що на Банковій майорять прапори Білорусі на честь візиту президента цієї країни Олександра Лукашенка.

Дивно бачити тут зараз, проходячи в колоні до АП державні прапори Білорусі в честь візиту Лукашенка саме нині — Nastya Stanko (@StankoNastya) July 20, 2017

Колона, що сформувалася на перехресті вулиць Франка та Хмельницького, де минулого року підірвали Шеремета, пройшла до АП повз центр міста.

Далі колона рушить до головної будівлі Національної поліції, яка веде розслідування убивства Шеремета. .

Поліції докоряють за те, що резонансне убивство не просунулося до розкриття, хоча минув цілий рік.

Протягом всього маршруту колони поліція перебуває поруч і перекриває тимчасово перехрестя, щоб колона безперешкодно пройшла.

Як відомо, Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня у центрі Києва. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік – вони перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.

Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. 15 травня Устименка допитали.

У поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.

Комітет захисту журналістів (CPJ) констатував, що за рік розслідування вбивства Шеремета не дало результатів – і запропонував провести міжнародне розслідування. Там не виключають, що до вбивства Шеремета можуть бути причетні влади Білорусі, Росії й України.

Президент Петро Порошенко запропонував долучити міжнародно визнаного розслідувача до української слідчої групи у справі Шеремета.

Amnisty International, посол Євросоюзу та інші представники Заходу вимагають від української влади розкрити вбивство Шеремета.

УП, фото Оксани Коваленко й Романа Кравця

