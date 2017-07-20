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Под АП пишут черной краской: Кто убил Павла?

Четверг, 20 июля 2017, 09:40

Шествие к годовщине убийства журналиста Павла Шеремета дошло до Администрации президента.

Сотни людей требуют активнее расследовать убийство журналиста Павла Шеремета и найти всех причастных к этому преступлению.

К ним никто из АП не вышел.

 

Люди пишут черной краской на асфальте "Кто убил Павла?".

 

Листки с этим же вопросом и знаками "?" участники акции держат в руках.

 

Они также зажигают свечи, как и на месте убийства Шеремета.

 

Люди требуют от украинских властей найти убийц известного белорусского, российского и украинского журналиста.

 

Среди участников акции – много украинских и иностранных журналистов. Они молча держат плакаты перед забором Администрации президента.

Примечательно, что на Банковой развеваются флаги Беларуси в честь визита президента этой страны Александра Лукашенко.

Колонна, которая сформировалась на перекрестке улиц Франко и Хмельницкого, где в прошлом году взорвали Шеремета, прошла к АП по центру города.

 
 
 

Далее колонна двинется к главному зданию Национальной полиции, которая ведет расследование убийства Шеремета.

Полицию упрекают в том, что резонансное убийство не продвинулся к раскрытию, хотя прошел целый год.

На протяжении всего маршрута колонны полиция находится рядом и перекрывает временно перекресток, чтобы колонна беспрепятственно прошла.

 

Как известно, Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Журналисты "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.

Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименкооказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. 15 мая Устименко допросили.

В полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.

Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследование убийства Шеремета не дало результатов – и предложил провести международное расследование. Там не исключают, что к убийству Шеремета могут быть причастны власти Беларуси, России и Украины.

Президент Петр Порошенко предложил включить международно признанного расследователя в украинскую следственную группу по делу Шеремета.

Amnisty International, посол Евросоюза и другие представители Запада требуют от украинских властей раскрыть убийство Шеремета.

УП, фото Оксаны Коваленко и Романа Кравца

Темы: Дело ШереметаубийствоСМИАдминистрация президента
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