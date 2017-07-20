TI наполягає: покажіть рішення суду про конфіскацію "грошей Януковича"

"Transparency International" закликає Верховну Раду домагатися офіційного оприлюднення рішення суду про конфіскацію $1,5 мільярда оточення Віктора Януковича.

"Це необхідно для того, щоб оскарження прийнятого рішення та зміна прийнятої постанови у подальшому були неможливими", – йдеться в заяві головного офісу міжнародної антикорупційної організації.

Водночас, Transparency International стурбована тим, що її представництво в Україні зазнає тиску через вимогу належного судочинства.

"Конфіскація приблизно $1,5 мільярда є безпрецедентним рішенням в межах корупційної справи в Україні. Однак, існують питання щодо легітимності процесу конфіскації", – пояснює організація.

"Це рішення може бути оскаржене тими особами, чиї активи були конфісковані, у разі якщо не було дотримано відповідних судових процедур та, відповідно до українського законодавства, виконання існуючої вимоги щодо офіційного оприлюднення вироку суду", – заявляє TI.

21 червня Transparency International Україна відкритим листом закликала законодавців розслідувати можливі порушення з боку Генеральної прокуратури у процесі конфіскації $1,5 млрд – за даними ГПУ, це частина грошей, вкрадених у країни режимом екс-президента Януковича.

У TI наголошують, що "неоприлюднене рішення суду викликає серйозну стурбованість з приводу професіоналізму та прозорості Генеральної прокуратури".

"Треба не дати можливість особам, які вкрали майно, оскаржити рішення на технічно-правових підставах. Влада повинна зосередити увагу саме на цьому, замість спроб зашкодити репутації Transparency International Україна, яка, поряд з іншими організаціями громадянського суспільства, намагається допомогти людям України повернути собі те, що їм належить", – сказав голова Transparency International Хосе Угас.

Виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин також заявив: "Ми хочемо, щоб ця справа була відкрита для громадськості та питання щодо викрадених активів було остаточно закрите, але ми не хочемо стикатися з переслідуванням лише за наполегливі спроби вирішити це питання раз і на завжди".

Як відомо, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній, пов’язаних із Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та пов’язаними з ними особами.

28 квітня 2017 року ці гроші конфіскували: секретар РНБО Олександр Турчинов і генпрокурор Юрій Луценко прийшли з відповідною ухвалою суду до "Ощадбанку" – і того ж дня ці кошти перерахували з держбанку до держбюджету.

Рішення про конфіскацію коштів оточення Януковича ухвалив Краматорський міський суд Донецької області. Військова прокуратура заборонила публікувати текст вердикту.

Станом на 7 червня в Єдиному державному реєстрі судових рішень це рішення не було доступним, хоча суддя Лариса Переверзева передала його до реєстру.

Депутат Сергій Лещенко заявляв, що на розгляд справи про "банду Януковича" суду знадобилося лише два тижні, хоча вона не підсудна суду в Краматорську.

За даними нардепа, у рішенні краматорського суду йдеться про Аркадія Кашкіна – номінального власника однієї з фірм друга "сім’ї Януковича" Сергія Курченка.

У травні 7 кіпрських компаній – власників облігацій внутрішньої державної позики – оскаржили рішення суду про спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів оточення Януковича, але Апеляційний суд Донецької області відмовився відкривати провадження".

Конфісковані гроші РНБО вирішив витратити, зокрема, на безпеку й оборону.

Янукович заперечував, що це його гроші.

Олена Рощенко, УП