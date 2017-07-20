TI настаивает: покажите решение суда о конфискации "денег Януковича"

"Transparency International" призывает Верховную Раду добиваться официального обнародования решения суда о конфискации $1,5 миллиарда окружения Виктора Януковича.



"Это необходимо для того, чтобы обжалования принятого решения и изменение принятого постановления в дальнейшем были невозможны", – говорится в заявлении главного офиса международной антикоррупционной организации.



В то же время, Transparency International обеспокоена тем, что ее представительство в Украине подвергается давлению из-за требования надлежащего судопроизводства.



"Конфискация примерно $1,5 миллиарда является беспрецедентным решением в пределах коррупционного дела в Украине. Однако есть вопрос с легитимностью процесса конфискации", – объясняет организация.



"Это решение может быть обжаловано лицами, чьи активы были конфискованы, в случае если не были соблюдены соответствующие судебные процедуры и, по украинскому законодательству, выполнения существующего требования об официальном обнародовании приговора суда", – заявляет TI.



21 июня Transparency International Украина открытым письмом призвала законодателей расследовать возможные нарушения со стороны Генеральной прокуратуры в процессе конфискации $1,5 млрд – по данным ГПУ, это часть денег, украденных у страны режимом экс-президента Януковича.



В TI отмечают, что "неопубликованное решение суда вызывает серьезную обеспокоенность по поводу профессионализма и прозрачности Генеральной прокуратуры".



"Надо не дать возможности лицам, укравшим имущество, обжаловать решение по технически-правовым основаниям. Власти должны сосредоточить внимание именно на этом, вместо попыток навредить репутации Transparency International Украина, которая, наряду с другими организациями гражданского общества, пытается помочь людям Украины вернуть себе то, что им принадлежит", – сказал глава Transparency International Хосе Угас.



Исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин также заявил: "Мы хотим, чтобы это дело было открыто для общественности и вопрос о похищенных активах был окончательно закрыт, но мы не хотим сталкиваться с преследованием лишь за настойчивые попытки решить этот вопрос раз и навсегда".



Как известно, 28 января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний, связанных с Виктором Януковичем, его близкими, чиновниками бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.



28 апреля 2017 года эти деньги конфисковали: секретарь СНБО Александр Турчинов и генпрокурор Юрий Луценко пришли с соответствующим постановлением суда в "Ощадбанк" – и в тот же день эти средства перечислили из госбанка в госбюджет.

Решение о конфискации средств окружение Януковича принял Краматорский городской суд Донецкой области. Военная прокуратура запретила публиковать текст вердикта.



По состоянию на 7 июня в Едином государственном реестре судебных решений это решение не было доступно, хотя судья Лариса Переверзева передала его в реестр.



Депутат Сергей Лещенко заявлял, что на рассмотрение дела о "банде Януковича" суду понадобилось всего две недели, хотя оно не подсудно суду в Краматорске.



По данным нардепа, в решении краматорского суда говорится об Аркадии Кашкине – номинальном собственнике одной из фирм друга "семьи Януковича" Сергея Курченко.

В мае 7 кипрских компаний – владельцев облигаций внутреннего государственного займа – обжаловали решение суда о спецконфискации 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича, но Апелляционный суд Донецкой области отказался открывать производство.



Конфискованные деньги СНБО решил потратить, в частности, на безопасность и оборону.



Янукович отрицал, что это его деньги.



Алена Рощенко, УП