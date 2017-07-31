Хроніка 31 липня. Як росіяни-дипломати вербували, а Яценюк лякав відставкою

Найцікавіше: 2009. Розвідувально-підривна діяльність російських дипломатів 2011. Гірники знов гинуть через аварії у шахтах 2014. Нардепи залишили Яценюка прем'єром 2016. Стан боротьби з корупцією та правосуддя такий самий, як і до Майдану

2001, вівторок

МЗС проти Лужкова. Знов. Українськи дипломати здивувались, що мер Москви Юрій Лужков мало знайомий із сучасною історичною географією. Так у МЗС відреагували на недавню заяву Лужкова, що Крим завжди був російським і ніколи не належав Україні.

2002, середа

Перед самим падінням СУ-27 у Скниливі пілоти декілька разів отримали голосове попередження, що літак увійшов у надкритичне перенавантаження. Цю інформацію комісія з розслідування причин катастрофи знайшла у чорному ящику.

27 липня на Скнилівському аеродромі під Львовом під час аерошоу винищувач Су-27, що виконував фігури вищого пілотажу, впав на глядачів і вибухнув. 78 осіб загинули.

2003, четвер

Україна і Польща планують дотягнути нафтопровід "Одеса – Броди" до Плоцька. Відповідний меморандум сторони підписали у Донецьку.

А вже побудовану частину нафтопроводу обіцяють запустити вже в 2003 році, з Одеси до Бродів, і ні в якому разі не в реверсному напрямку.

У 2004 році президенти Кучма та Путін укладуть договір про транзит нафти, відповідно до якого "Одеса-Броди" має працювати з реверсом – з нафтопроводу "Дружба" до термінала "Південний".

2005, неділя

Чорноморському флоту Росії не загрожує звуження базування, запевнив росіян секретар РНБО Петро Порошенко. За його словами, Київ продовжить чітко виконувати взяті на себе зобов'язання.

2006, понеділок

Одне з базових питань для узгодження Універсалу національної єдності – чи буде він підставою для створення нової коаліції. За словами спікера Олександра Мороза, саме це є головним каменем спотикання на шляху до підписання універсалу. Регіонали побоюються, що у разі створення коаліції наново, вони не знайдуть достатньо голосів за Януковича-прем'єра.

2007, вівторок

П'ять років ув'язнення з відтермінуванням на один рік – таким став вирок суду для колишнього губернатора Закарпаття Івана Різака.

Саме під час губернаторства Різака відбувалися сумнозвісні вибори Мукачівського міського голови, коли за допомогою фальсифікацій в опозиції забрали перемогу.

2008, четвер

На Західній Україні продовжують боротися з наслідками паводку, подібного до якого, за словами міністра МЧС, не було останні двісті років. 619 населених пунктів все ще підтоплені. 6 областей країни оголошені зонами надзвичайної екологічної ситуації. Парламент виділив 5,4 мільярдів гривень на подолання наслідків стихії.

2009, п'ятниця

– Якщо слідство виділить справу щодо генерала Олексія Пукача в окреме провадження і передасть її в суд, то шансів на встановлення замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе не залишиться, впевнена адвокат удови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко.

– Україна підозрює двох російських дипломатів у розвідувальній і агентурній діяльності. МЗС відкликало акредитацію співробітника посольства Росії в Україні Володимира Лисенка. За інформацією джерел, той проводив активну розвідувально-підривну діяльність в Україні. Більш впливова фігура, яку хочуть видворити з країни, – генконсул РФ в Одесі Олександр Грачов, який нібито фінансував партію "Родіна" Ігоря Маркова та проводив нелегальну агентурну діяльність для забезпечення підтримки політичних кроків Росії щодо України.

Пізніше Грачова з країни вирішили не висилати, щоб продемонструвати "конструктивний підхід".

2010, субота

Напередодні місцевих виборів Міністерство освіти на чолі з Дмитром Табачником "фільтрує" ректорів вищих навчальних закладів, заявила нардеп Леся Оробець. За її словами, з керівників закладів вибивають "благодійні внески" та звільняють неугодних.

2011, неділя

Рятувальники завершили пошукові роботи на шахтах ім. Бажанова (Донеччина) та "Суходільська-Східна" (Луганщина). МНС підраховує кількість жертв: 11 гірняків загинули в першій з них та 26 – у другій.

Аварії у шахтах сталися в один день – 29 липня. У шахті "Суходільськ-Східна" стався вибух, а на шахті ім.Бажанова – обвалення надшахтної споруди.

2012, вівторок

У Криму винесли вирок за розпалення національної ворожнечі. Проросійський активіст Володимир Тюнін засуджений до 2,5 років позбавлення волі з відтермінуванням на один рік за ксенофобські заяви, зроблені їм під час проросійського козачого мітингу.

2013, середа

Влада тягнеться до церкви через те, що рівень довіри громадян до влади і до церкви – несумірні величини, вважає предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук.

Церкві повністю довіряють 31,7% українців, а президентові – 6,5. Такими є результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" та центру Разумкова.

2014, четвер

– Через постійні обстріли Луганськ повністю відключений від енергопостачання. Троє місцевих загинули за останню добу. Для мирних жителів, які хочуть залишити місто, створили гуманітарний коридор.

Йдуть бої в Шахтарську. Двоє військових загинуло від нападу терористів. А один з російських десантників виклав на своїй сторінці у соцмережі фотографії із нібито загиблими українськими військовими.

За словами Петра Порошенка, Україна щодня витрачає на проведення АТО 70 мільйонів гривень.

– Президент підписав закон "Про вищу освіту", у центрі якої лежить ідея автономії вишів. Експерти вважають це першою реальною реформою з початку Майдану.

– Верховна Рада залишила на посаді прем'єра Арсенія Яценюка та ухвалила два із трьох законопроектів, через ігнорування яких Яценюк погрожував піти. Мова йде про зміни до держбюджету й Податкового кодексу.

2015, п'ятниця

– Двоє українських військових загинули та п'ятеро отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Рада директорів МВФ схвалила виділення Україні другого траншу кредиту на суму 1,7 мільярдів доларів.

– Під час проведення суду у справі Олега Сенцова та Олександра Кольченка один з ключових свідків звинувачення Геннадій Афанасьєв відмовився від свідчень і заявив, що всі попередні свідчення давав під тиском. Тим самим він підтвердив невинуватість Сенцова та Кольченка.

Проти кримчан Сенцова та Кольченка сфабрикували справу про створення терористичної організації та підготовки до терактів.

– Відомий "діамантовий прокурор" Олександр Корнієць, підозрюваний у хабарництві, вніс заставу в розмірі 3,2 мільйони гривень і вийшов з-під варти.

2016, неділя

– США мають враховувати те, що більшість мешканців Криму зробили вибір на користь Росії, заявив кандидат у президенти Дональд Трамп. Раніше він розповідав, що готовий розглянути визнання Криму частиною Росії і питання зняття санкцій.

– Стан боротьби з корупцією, свободи ЗМІ та правосуддя залишились в Україні на рівні 2013 року, стверджується у щорічному дослідженні Freedom House. У розвитку демократії серед пост-комуністичних країн Україна посіла 18 місце з 29.

Рустем Халілов, для УП