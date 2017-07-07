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Розенблат назвав Україну "дебильной страной" – Луценко

П'ятниця, 7 липня 2017, 12:25

Генеральний прокурор Юрій Луценко наголошує на безперечній доказовості продемонстрованого на засіданні регламентного комітету Верховної Ради оперативного відео з доказами корупційної діяльності народного депутат БПП Борислава Розенблата.

Про це він сказав на засіданні комітету 7 липня.

"Борис Соломонович, це не художній фільм. Ніякого Безрукого артиста ми не запрошували. Це – документальний фільм, на підставі законно здобутих матеріалів негласних слідчо-розшукових дій, які санкціонував суд", – звернувся Луценко до Розенблата.

Генпрокурор наголосив, що спроби навести сумніви щодо законності дій прокуратури не мають підстав. Луценко зазначив, що всі його особисті сумніви відпали, коли він побачив, як Розенблат звертається до агента НАБУ "Катерини":

"Солнце, у  нас такая жизнь, бл..., с єтой дебильной страной", – процитував він розшифровку оперативного відео.

"Борис Соломонович, складайте мандат і припиняйте тут кіно. Ви все це вчинили. Припиняйте тут кіно і грати з себе ангела", – вигукнув емоційно Луценко .

В свою чергу Розенблат пропросив генпрокурора "не вчиняти тиск" на нього та зазначив, що є "виваженою людиною".

"Я бачу. Все зважуєте: бурштин, "бабки"… ", – сказав на це Луценко.

Ці слова генпрокурора викликали оплески.

Як повідомлялося, народний депутат БПП Борислав Розенблат назвав провокацією звинувачення і оперативне відео, продемонстроване прокурорами для підтвердження подання на зняття недоторканності.

7 липня регламентний комітет Верховної Ради розглядає подання Генеральної прокуратури на притягнення до відповідальності затримання та арешт народного депутата від БПП Борислава Розенблата.

Як відомо, антикорупційні органи заявили, що Розенблат і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

До Генеральної прокуратури направлено подання на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів.

Стаття, за якою народного депутата від БПП Борислава Розенблата хочуть притягти до кримінальної відповідальності, передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна як для особи, що вчинила особливо тяжкий корупційний злочин.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: недоторканністьГенпрокуратурабурштинВерховна Радахабар
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