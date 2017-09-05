Хроніка 5 вересня. Плагіатор Янукович та кінець "помаранчевої" казки

Найцікавіше: 2005. Олександр Зінченко звинуватив "любих друзів" президента у корупції 2008. Сценарій "Схід і Захід разом": Тимошенко – прем'єр, Янукович – спікер 2011. Президентська книга "Opportunity Ukraine" виявилася плагіатом 2013. Янукович вмовляє регіоналів підтримати євроінтеграцію

2001, середа

Набув розголосу скандал між міським головою та журналістом у Криму. Кореспондент із Сак Михайло Шишлянников оприлюднив аудіозаписи своїх розмов із мером міста Володимиром Швецовим. На них голова погрожував понівечити журналіста та залишити його без роботи за оприлюднений ним матеріал.

2002, четвер

Містами України продовжує мандрувати антикучмівська трійка. Петро Симоненко, Олександр Мороз та Юлія Тимошенко намагаються провести за день по два мітинги у сусідніх обласних центрах. Вони готують людей до акцій протесту, які мають початися за декілька днів. Проте згадки про ці мітинги навряд чи вдасться знайти у газетах або на ТБ.

2003, п'ятниця

Неправильно розписувати майбутні посади задля об'єднання опозиції, вважає лідер "Нашої України" Віктор Ющенко. Так він відреагував на заяву лідера БЮТ Юлії Тимошенко, що перед висуненням єдиного кандидата від опозиції на президентських виборах 2004 року потрібно домовитися і про розподіл певних посад.

2004, неділя

Кандидат у президенти Віктор Ющенко вечеряє на дачі заступника голови СБУ Володимира Сацюка разом із керівником СБУ Ігорем Смешком та нардепом Давидом Жванією. Вночі йому стане погано. Пізніше виявиться, що його отруїли діоксином.

2005, понеділок

Олександр Зінченко, який минулого тижня ще керував Секретаріатом президента, зібрав прес-конференцію, на якій звинуватив у корупції "любих друзів" президента: секретаря РНБО Петра Порошенка, першого помічника Олександра Третьякова та лідера парламентської фракції "Наша Україна" Миколу Мартиненка. "Порошенко, Третьяков і компанія, посилаючись на президента, призначають "своїх" всюди, де тільки можна, свідомо тиснуть на незалежну судову гілку влади, вільно почувають себе в приватизаційних процесах", – заявив Зінченко.

Порошенко попросив назвати конкретних людей, які є його представниками на місцях, і запевнив, що на своїй посаді не заробив жодної зайвої копійки. А Мартиненко пообіцяв судовий позов щодо захисту честі та гідності.

Заяви Зінченка приведуть до політичної кризи, котра завершиться відставками ключових фігур.

2006, вівторок

– До влади повернувся Сергій Льовочкін. Колишнього першого помічника президента Кучми прем'єр Віктор Янукович призначив керівником своєї служби.

– В Україні зникла інфляція. Якщо в попередні місяці вона підіймалася до 3,8%, то в серпні склала 0%.

2007, середа

– Попереду позачергові вибори, тож у Партії регіонів знов взялися за мову та НАТО. Партія заявила про початок підготовки до всеукраїнського референдуму. На нього мають винести три питання: про російську як другу державну, про позаблоковий статус України та про пряме обрання керівників держадміністрацій.

– "Помилка помаранчевих в тому, що вони не змінили еліти, я маю на увазі і бізнес-еліти, і політичні еліти, і мас-медійні еліти. А головна помилка помаранчевих – в тому, що вони не пішли до кінця в революції". Екс-олігарх Борис Березовський вважає, що після Майдану в Україні мала відбутися реприватизація.

2008, п'ятниця

У БЮТ обговорюють можливість створити коаліцію із Партією регіонів під умовною назвою "Схід і Захід разом". Ходять чутки, що в такому разі Тимошенко залишалася б прем'єром, Янукович отримав би посаду спікера, а у владу знов би повернувся Віктор Медведчук. Головним продуктом цієї коаліції мусить стати конституційна реформа, яка кардинально обмежить повноваження президента.

Публічно Віктор Янукович підкреслює, що готовий співпрацювати з усіма відповідальними політичними силами. Віктор Ющенко, навпаки, заявляє, що для повернення у коаліцію Блок Юлії Тимошенко має висловити свою позицію по російсько-грузинській війні та скасувати низку законів, що йдуть всупереч Конституції.

А в "Єдиному центрі" розповідають про спроби підкупити депутатів НУНС, які раніше погодилися на вихід з демкоаліції.

2009, субота

– Після виборів президента питання про комфортні умови для російської мови буде вирішено, обіцяє Віктор Янукович.

А от Юлія Тимошенко більш винахідлива у обіцянках напередодні президентських виборів. На з'їзді Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад прем'єр говорила про необхідність збільшення терміну повноважень місцевої влади до 5 років і пообіцяла прибрати норму, яка не дозволяє головам сільських і селищних рад обиратися депутатами.

– 39 осіб було поранено, 169 – затримано після рейдерської атаки на новокаховський завод "Таврія". З одного боку були близько 180 молодих людей, озброєних арматурами та кийками, з іншого – понад тисячу працівників заводу.

2011, понеділок

– Книга президента Віктора Януковича "Opportunity Ukraine", яку було надруковано англійською та яка в першу чергу мала зацікавити можливих іноземних інвесторів, виявилася банальним плагіатом. Як з'ясували журналісти, у ній за підписом Януковича не просто містяться чужі ідеї – мова йде про цілі абзаци текстів інших авторів: від журналіста В'ячеслава Піховшека до сайту бази рефератів.

– Три роки позбавлення волі умовно отримав екс-перший заступник голови НАК "Нафтогаз України" Ігор Діденко. Його звинуватили у незаконному відчуженні та розмитненні газу, який належав "РосУкрЕнерго".

– У Лівії бойовики схопили 23 українців. Їх обвинувачують в тому, що вони були снайперами і воювали на боці Муаммара Каддафі. В МЗС України стверджують, що захопили цивільних, які працювали на об'єктах лівійської нафтової промисловості.

2012, середа

– Російська мова стає регіональною у Запоріжжі. Таке рішення прийняла міська рада. Таким чином статус регіональної російська отримала вже в 6 областях та 7 містах України.

– "Їхні звичаї": у Кременчуці під час виконання гімну на відкритті районної ради один депутат вдарив кулаком іншого і зламав тому щелепу у трьох місцях. "Під час гімну дана особа вишкірявся в очі, що й стало останньою краплею моєї зачепленої патріотичної душі", – пояснив нападник.

2013, четвер

– Президент Віктор Янукович прийшов на нараду фракції Партії регіонів і вмовляв депутатів підтримати євроінтеграційні законопроекти, пише Forbes.ua. Протягом двох годин він розповідав про переваги інтеграції з ЄС та пообіцяв підприємцям захистити їхній бізнес від зайвої уваги перевіряльників.

– Верховна Рада призначила вибори у 5 одномандатних проблемних округах. У 2012 році ЦВК не змогла встановити результати у цих округах. Вибори призначено на 15 грудня, як наполягала опозиція.

– У Москві заарештували українку Олену Тищенко, юриста голови казахстанського БТА-банку Мухтара Аблязова. Її підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей.

У 2015 році Тищенко очолить в МВС України управління по забезпеченню повернення активів.

2014, п'ятниця

– Сім українських військових загинули та 59 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. В Донецькій міськраді повідомляють про загибель від артобстрілів 5 мирних жителів.

– Російські війська обстрілюють Широкине. В РНБО повідомили, що росіяни поновили наступ на Маріуполь. Використовуються різні види важкої техніки. Не менш напружена ситуація й на Луганщині, де російські війська теж йдуть у наступ.

– Контактна група с представниками України та так званими "ДНР" і "ЛНР" підписала у Мінську протокол про припинення вогню на Донбасі. Президент Петро Порошенко наказав українським військовим припинити вогонь, починаючи з 18:00, проте підкреслив, що припинення вогню має носити двосторонній характер.

– В Україні достатньо коштів на початковий етап проекту "Стіна", запевнив прем'єр Арсеній Яценюк. І закликав європейських партнерів підтримати проект. "Це питання безпеки Європи і, фактично, це облаштування східного кордону Європи", – зазначив Яценюк.

2015, субота

– Тиждень, що минув, президент Порошенко назвав першим, коли нарешті почали працювати Мінські домовленості й на фронті не стріляють.

– Найгіршим періодом України з моменту здобуття незалежності назвали у "Репортерах без кордонів" 2015 рік. Україна посіла 129 місце серед 180 країн у рейтингу свободи ЗМІ. За півроку на території країни загинули 4 журналісти.

2016, понеділок

Будівлю телеканалу "Інтер", у якій напередодні сталася пожежа, знов оточили мітингувальники. Саму будівлю огородили парканом. Люди у військовій формі зібрались біля нього з вимогою припинити роботу телеканалу. "Інтер" звинувачують у роботі на Кремль.

Водночас президент Петро Порошенко доручив генпрокурору взяти під особистий контроль розслідування причин пожежі на "Інтері". "Неприпустимо, щоб хтось вривався (до будівель), підпалював – я впевнений в тому, що це не має жодного відношення до патріотів", – зауважив Порошенко.

Рустем Халілов, для УП