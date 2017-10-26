Хроніка 26 жовтня. Путін визнає Крим українським, а Яценюк гальмує євроінтеграцію

Найцікавіше: 2006. Путін заявив, що Крим – це Україна 2009. У передвиборчій кампанії Арсенія Яценюка різкий розворот 2012. "Сім’я" Януковича починає наступ на олігархів

2001, п’ятниця

– "Це була зустріч старих добрих друзів". Так у президента Леоніда Кучми описали його зустріч з колишнім керівником Росії Борисом Єльциним, яка відбувалася у неформальній обстановці. Зустрілись вони у Криму, де Єльцин відпочивав, пили кримське вино та згадували минулі часи.

2002, субота

– Терористів убито, заручників звільнено. Таким є фінал трагедії "Норд-Осту", коли бойовики з Чечні захопили близько 900 глядачів у театрі на московській Дубровці.

Під час визволення вбито і понад сто заручників, серед них – двоє українців. Посольство України в РФ оприлюднило список 22 громадян України, які перебували в театрі.

2004, вівторок

– У Львові триває 10-тисячний мітинг. Студенти вимагають від влади припинити затримання активістів компанії "Пора" й інших громадських організацій.

15 жовтня міліція провела обшуки в офісі "Пори" у Києві і нібито знайшла вибухівку. Після цього країною прокотилася хвиля обшуків і затримань активістів молодіжних рухів.

– До Києва прилетів президент Росії Володимир Путін. Три найбільших телеканали показали у прайм-таймі, як він відповідає на запитання українців. Російський президент багато разів згадав прізвище кандидата у президенти Віктора Януковича і зізнався, що обговорював з президентом Кучмою, як законно передати владу після закінчення терміну його повноважень.

2005, середа

– Світові медіа реагують на продаж Україною "Криворіжсталі".

Австрійська Die Presse вважає, що виручка від цього продажу перевищила всі попередні іноземні інвестиції разом узяті. Британська The Economist позитивно оцінює продаж, але наголошує, що навряд це приведе до політичного або економічного прориву.

А американська The Wall Street Journal впевнена, що цей аукціон стане для влади Ющенка останнім.

2006, середа

– "Крим – це частина української держави. І ми не можемо втручатися у справи незалежної держави", – сказав президент Росії Володимир Путін.

Проте він підкреслив, що якщо Київ попросить, то РФ готова захистити Україну від втручання в її внутрішні справи. Україна впорається і без допомоги з боку Росії – відповів президент Віктор Ющенко.

2007, п’ятниця

– Геннадій Корбан дає відверте інтерв’ю про групу "Приват" та Ігоря Коломойського.

"Йде Коломойський вулицею. Бачить – лежить гаманець. Він його піднімає, дістає звідти всі гроші, починає лічити. Перелічив і каже: "Тааак, чогось тут не вистачає".

– У блоку "Наша Україна – Народна Самооборона" стався конфлікт, що перейшов у публічну площину, пише "Комерсант-Україна".

Заступник глави партії "Собор" Максим Стріха обурений тим, що лідери Юрій Луценко, В’ячеслав Кириленко та Борис Тарасюк дослухаються Юлії Тимошенко і готові підписати все, що вона пропонує. У першу чергу, йдеться про законопроект щодо імперативного мандату, який демкоаліція готується ухвалити до обрання прем’єра.

"У нашому блоці зараз установлюється диктатура", – заявив Стріха. За даними "Комерсанта", з політиком згодні більшість партій-учасниць блоку.

2008, неділя

– Україна домовилася про кредит з МВФ на суму $16,5 мільярдів для підтримки антикризової програми.

Але для його отримання необхідно внести зміни в українське банківське законодавство й дочекатися остаточного затвердження від Ради директорів МВФ.

2009, понеділок

– Село Хоружівка просить Віктора Ющенка якнайдовше залишатися лідером нації. Президент вирушив додому, де побував на службі в церкві і виступив перед місцевою громадою.

Ющенко має намір виконати прохання хоружівців – обіцяє балотуватися в президенти як самовисуванець.

– УП пише про дивовижні зміни у передвиборчій кампанії Арсенія Яценюка. В агітаційних газетах він закликає не форсувати, а навпаки – пригальмувати європейську інтеграцію.

Виразний проєвропейський вектор змінився на пропаганду ідеї "Великої Європи", яка включає в себе, фактично, увесь колишній СРСР. Такі зміни видання пов’язує з командою російських радників, яка почала працювати на головного "фронтовика".

2010, вівторок

– У Росії нагадали Юлії Тимошенко й українському уряду про борг у $450 мільйонів 14-річної давнини.

"Юлія Тимошенко, яка у 1996-му році керувала Єдиною енергетичною системою України (ЄЕСУ) і була ініціатором угоди, своїми діями зірвала виконання домовленостей про постачання Міноборони РФ будматеріалів на суму $450 мільйонів в обмін на російський газ", – заявив екс-начальник головного управління військового бюджету і фінансування Міноборони РФ Георгій Олійник.

За рік, коли Тимошенко вже буде за ґратами, справу ЕЄСУ знов реанімують, хоча захист екс-прем’єра й говоритиме про закінчення строку давності.

2011, середа

– ЗМІ розповіли про те, що працівників металургійних заводів імені Ілліча та "Азовсталь" змушують вступати до Партії регіонів.

"Я прочитав сигнали в ЗМІ. Вони вимагають перевірки, і ми цю перевірку зараз проводимо", – прокоментував це власник підприємств Рінат Ахметов.

А в ПР відповіли, що організований вступ у партію потрібен для впорядкування виплати членських внесків.

2012, п’ятниця

– УП розповідає про головну інтригу в Партії регіонів. Її можна описати питанням: хто керуватиме країною після парламентських виборів – "Сім'я" або олігархи?

Після перемоги Віктора Януковича на виборах президента кожна з груп впливу у партії отримала свою частину ринку. Але потім почала посилюватися головна вертикаль, яка отримала назву "Сім'я".

Вона поступово втручається в уже поділені бізнес-сфери. Контролюючи весь силовий блок та регулюючи фінансові потоки держави, "Сім’я" у змозі за тиждень "віджати" бізнес у будь-якого олігарха.

– Журналісти УНІАН заявили про цензуру з боку керівництва. Невдоволення начальства викликала новина про пікет під стінами Адміністрації президента, коли Януковичу принесли черевик з ялинкою.

Новину видалили, а журналістів оштрафували.

2014, неділя

– В Україні парламентські вибори. На одній із дільниць Києва затримали машину з людьми, які намагалися підкупити виборців, після чого до дільниці приїхав чоловік з автоматом і вимагав "показати його людей".

В одному з районів Донецька бойовики обстріляли виборців, які прийшли на дільницю.

В окрузі Олеся Довгого на Кіровоградщині невідомі напали на авто, у якому пересувалися кандидати в нардепи Сергій Лещенко, Світлана Заліщук та Мустафа Найєм.

А на Закарпатті правоохоронці запобігли терористичному акту, який готували саме на день виборів.

2015, понеділок

– Один український військовий загинув від обстрілів бойовиків поблизу Донецька.

– Єлисаветград – саме таку назву обрали для свого міста жителі Кіровограду, які взяли участь у відповідному опитуванні міської ради.

За даними мерії, людей опитували на виході з виборчих дільниць. Відповіли 46 тисяч осіб, з яких 35 тисяч обрали Єлисаветград (таку назву місто мало до 1924 року).

У липні 2016 року місто перейменують на Кропивницький.

– Печерський райсуд Києва зняв арешт з нафтопродуктів Сергія Курченка, які були речовим доказом у кримінальному провадженні про їхнє нелегальне ввезення та продаж в Україні.

А суд Європейського Союзу в Люксембурзі ухвалив рішення за позовом екс-заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова, у якому визнав неприпустимим накладення санкцій лише за ознакою співпраці з колишнім режимом.

2016, середа

– Верховний суд Росії підтвердив вирок українцям Миколі Карпюку і Станіславу Клиху, яких раніше чеченський суд засудив до 22,5 та 20 років ув’язнення відповідно. У Росії Карпюка та Клиха звинувачують у війні проти російських федеральних сил на боці формувань Ічкерії.

Правозахисний центр "Меморіал" стверджує, що звинувачення сфальсифіковано, і визнає українців політв'язнями. МЗС України вимагає від Росії негайного звільнення Карпюка та Клиха.

– З початку російської агресії на Донбасі загинули 495 жінок та 68 дітей, повідомила перший віце-спікер Ірина Геращенко. А майже дві тисячі дітей стали сиротами.

Рустем Халілов, для УП