СБУ: Журналістів УП не звинувачують у розголошенні держтаємниці

Служба безпеки розслідує два кримінальні провадження, пов'язані з розголошенням державної таємниці, та два провадження щодо державної зради, у яких проходять журналісти та блогери.

Про це заявив заступник голови СБУ Віктор Кононенко під час громадських слухань щодо безпеки журналістів в Україні, повідомляє "Укрінформ".

"Що стосується державної зради, у нас є два провадження, де проходять журналісти або особи, пов'язані з журналістської діяльністю, - блогери", - сказав він.

Він додав, що СБУ розслідує також дві справи, пов'язані з державною таємницею і де проходять журналісти, а саме - з оприлюдненням матеріалів, які стосуються державної таємниці, та з виявленням флеш-носія з таємною інформацією Міноборони.

Кононенко зазначив, що журналістів, зокрема "Української правди", де, за його словами, було опубліковано інформацію, що містить держтаємницю, не звинувачують у розголошенні таких даних, оскільки вони не є "секретоносіями".

"Питання про розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, можна ставити тільки до тієї особи, якій ця таємниця була довірена", - наголосив заступник голови СБУ.

Як повідомлялося, 14 вересня до УП прийшов співробітник СБУ, який просив зняти статтю "Сучасну зброю для армії знову відклали "на завтра" і надати документи, на основі яких вона готувалась.

Виявилось, що слідчий відділ Головуправління СБУ в Києві та Київській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017000000000256 від 29 червня 2017 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого за ч.1 ст. 328 КК України - "Розголошення державної таємниці".

21 вересня в телефонній розмові з автором статті, журналістом УП Олексієм Братущаком слідчий СБУ Костюк М.С, який веде цю справу, розповів, що Братущак має статус свідка у цьому провадженні.

Пізніше, СБУ розпочало службову перевірку через прихід співробітника в редакцію "Української правди" з проханням зняти статтю, мотивуючи це тим, що вона містить держтаємницю.

Українська правда