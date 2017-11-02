ФСБшнику, причетному до викрадення кримчанина, оголосили підозру

Прокуратура АР Крим повідомила про підозру колишньому співробітнику СБУ, а нині працівнику ФСБ Росії, якого підозрюють у викраденні і катуванні кримчанина Рената Параламова.

Про це на прес-конференції у Києві повідомила прокурор відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури АРК Юлія Усенко, передають "Крим.Реалії".

Вона зазначила, що слідство зібрало достатньо доказів причетності нинішнього працівника ФСБ, до незаконного обшуку житла та викрадення, катування примусу до дачі свідчень Параламова.

"Прокуратура АР Крим веде досудове розслідування за частиною 2 статті 127 (катування), 146 (незаконне позбавлення волі), і першій частині статті 162 (незаконне проникнення в житло) Кримінального кодексу України", – сказала Усенко.

Вона додала, що правоохоронці встановили й інших двох осіб, причетних до знущань над Параламовим.

Усенко не назвала імен підозрюваних, але зазначила, що наразі прокуратура, з метою розшуку, поширює їхні фотороботи на території анексованого Криму, України та за її межами.

Як відомо, 13 вересня в кримському селищі Нижньогірське в будинку Параламова провели обшук, який силовики назвали "обстеженням і слідчими діями".

За словами очевидців, люди в масках без розпізнавальних знаків на формі відвезли Параламова в невідомому напрямку. Пізніше стало відомо про вилучення книги і ноутбука з дому Параламова.

Після обшуку силовики забрали Параламова із собою, імовірно, в управління ФСБ Росії по Криму в Сімферополі.

14 вересня він знайшовся на автостанції в Сімферополі зі слідами тортур на тілі.

Адвокат Курбедінов заявив, що Параламов проходитиме судмедекспертизу.

15 вересня Курбедінов, який разом із родичами Параламова перебував в управлінні ФСБ Росії по Криму повідомив, що вони впізнали одного з учасників викрадення Рената Параламова серед відвідувачів кримського управління ФСБ Росії.