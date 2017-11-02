Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБшнику, причетному до викрадення кримчанина, оголосили підозру

Четвер, 2 листопада 2017, 15:41

Прокуратура АР Крим повідомила про підозру колишньому співробітнику СБУ, а нині працівнику ФСБ Росії, якого підозрюють у викраденні і катуванні кримчанина Рената Параламова.

Про це на прес-конференції у Києві повідомила прокурор відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури АРК Юлія Усенко, передають "Крим.Реалії".

Вона зазначила, що слідство зібрало  достатньо доказів причетності нинішнього працівника ФСБ, до незаконного обшуку житла та викрадення, катування примусу до дачі свідчень Параламова.

"Прокуратура АР Крим веде досудове розслідування за частиною 2 статті 127 (катування), 146 (незаконне позбавлення волі), і першій частині статті 162 (незаконне проникнення в житло) Кримінального кодексу України", – сказала Усенко.

Вона додала, що правоохоронці встановили й інших двох осіб, причетних до знущань над Параламовим.

Усенко не назвала імен підозрюваних, але зазначила, що наразі прокуратура, з метою розшуку, поширює їхні фотороботи на території анексованого Криму, України та за її межами.

Як відомо, 13 вересня в кримському селищі Нижньогірське в будинку Параламова провели обшук, який силовики назвали "обстеженням і слідчими діями".

За словами очевидців, люди в масках без розпізнавальних знаків на формі відвезли Параламова в невідомому напрямку. Пізніше стало відомо про вилучення книги і ноутбука з дому Параламова.

Після обшуку силовики забрали Параламова із собою, імовірно, в управління ФСБ Росії по Криму в Сімферополі.

14 вересня він знайшовся на автостанції в Сімферополі зі слідами тортур на тілі.

Адвокат Курбедінов заявив, що Параламов проходитиме судмедекспертизу.

15 вересня Курбедінов, який разом із родичами Параламова перебував в управлінні ФСБ Росії по Криму повідомив, що вони впізнали одного з учасників викрадення Рената Параламова серед відвідувачів кримського управління ФСБ Росії.

Українська правда
Теми: Кримкримські татариСБУФСБпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Крим
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація
Останні новини
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
Усі новини...
Реклама: