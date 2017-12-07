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У Раді пропонують обмежити можливості депутатів по контролю за НАБУ і Ко

Четвер, 7 грудня 2017, 12:37

Депутатки від партії "Самопоміч" Олена Сотник та Вікторія Войціцька зареєстрували у Верховній Раді альтернативний законопроект №7362-1 щодо парламенстського контролю за антикорупційними органами.

Відповідний документ з'явився на сайті Ради 7 грудня.

У пояснювальній записці до проекту закону зазначається, що Верховна Рада не може контролювати діяльність НАБУ, САП, ДБР та НАЗК шляхом висловлення недовіри їх керівникам, оскільки "це створюватиме можливість впливу на їх діяльність та ставитиме під загрозу їх незалежність".

Тож документом пропонується передбачити здійснення парламентського контролю за діяльністю цих відомств, але тільки шляхом заслуховування звітів їх керівників.

Як зазначила "Українській правді" одна із авторів документу Вікторія Войціцька, заслуховувати звіти керівників відомств - нормальна практика для парламентського контролю.

Наразі, керівників цих органів Верховна Рада може звільнити, але тільки у випадку, якщо є обвинувальний акт проти директора відомства, який набрав силу, припинення ним українського громадянства, отримання чужого чи переїзд для проживання до іншої країни, а також за висновком незалежного аудиту.

Як відомо, раніше вибухнув скандал через внесення в порядок денний законопроекту №7362, через який антикорупційні органи потрапили б у залежність від керівництва держави, а антикорупційна реформа опинилася б під загрозою.

Документом пропонується передбачити право Верховної Ради розглядати питання щодо звільнення без аудиту керівництва НАБУ, САП та ДБР.

Після цього Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила, що українська влада має зупинити атаку на Національне антикорупційне бюро та створити Антикорупційний суд.

А в США заговорили про скорочення допомоги Україні у випадку, якщо Верховна Рада зніме Єгора Соболєва з посади голови антикорупційного комітету і підтримає звільнення директора НАБУ без аудиту.

Зрештою, законопроект №7362 зняли з порядку денного Верховної Ради на 7 грудня.

В свою чергу, один із авторів проекту, голова фракції "БПП" Артур Герасимов заявив, що чекає альтернативних проектів від колег та широкого обговорення  громадськості щодо свого документу.

Яна Міланова, УП
Теми: СамопомічВерховна РадазаконодавствоАнтикорупційна прокуратураНАБУ
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