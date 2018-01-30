Головні новини дня – за 60 секунд

"Кремлівська доповідь" США, справа МН17, відпочинок Луценка, Топазу дали 8 років - новини, які обговорювали 30 січня.

Про "Кремлівську доповідь". Міністерство фінансів Сполучених Штатів опублікувало доповідь щодо можливості запровадження нових санкцій проти російських олігархів та людей із близького оточення президента Росії Володимира Путіна. До списку потрапили 210 людей: 114 осіб із оточення президента РФ Володимира Путіна, а також 96 олігархів. Проти них потенційно можуть запровадити нові санкції.

Президент Петро Порошенко розраховує на те, що рішення, схоже на "Кремлівську доповідь" США, буде ухвалене і європейськими партнерами України.

Включені до "кремлівського списку" США російські політики й бізнесмени де-факто названі ворогами США, вважає прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Путін же заявив, що так званий "кремлівський список" ускладнює російсько-американські відносини, але поки що РФ відповідати на цей "недружній крок" не буде.

Про справу МН17. Група родичів жертв катастрофи рейсу MH 17 виграла справу у американському суді, яка дає їм право на компенсацію у сотні мільйонів доларів США. Справу порушили проти лідера проросійських сепаратистів Ігоря Гіркіна. Суд постановив, що сумарна компенсація родичам жертв трагедії має скласти 400 мільйонів доларів – по 20 мільйонів доларів кожному.

"Оскільки я вже мало не "терорист номер 1 у світі", що мені боятися? Мені від цього ні тепло ні холодно, гірше не буде", – сказав Гіркін.

Про відпочинок Луценка. Зимова відпустка родини генпрокурора Юрія Луценка на Сейшелах коштувала щонайменше 52 тисячі євро. Сам Луценко запевняє, що його родина має достатні та задекларовані фінансові ресурси для відпочинку на Сейшельських островах.

Про голову Держаудитслужби. Солом'янській суд відмовив Спеціальній антикорупційній прокуратурі у задоволенні клопотанні щодо відсторонення від посади голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

У САП звинуватили посадовців Кабінету міністрів у впливі на суд.

Про тарифи. НКРЕКП збільшить тарифи компаній у сфері постачання та розподілу електроенергії з 1 квітня. Зокрема, тариф у сфері розподілу електроенергії "ДТЕК Високовольтні мережі" зросте на 103%. Тариф "Київенерго" на постачання і розподілу електроенергії підвищений на 35-90% в залежності від класу споживання.

Про Топаза. Київський райсуд Харкова визнав винним антимайданівця Гната Кромського, відомого як "Топаз", у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі в масових заворушеннях і незаконному заволодінні авто. Колегія суддів засудила Кромського до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.