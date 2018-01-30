Главные новости дня – за 60 секунд

"Кремлевский доклад" США, дело МН17, отдых Луценко, Топазу дали 8 лет – новости, которые обсуждали 30 января.

О "Кремлевском докладе". Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало доклад о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина. В список попали 210 человек: 114 людей из окружения президента РФ Владимира Путина, а также 96 олигархов. Против них потенциально могут ввести новые санкции.

Президент Петр Порошенко рассчитывает на то, что решение, похожее на "Кремлевский доклад" США, будет принято и европейскими партнерами Украины.

Включенные в "кремлевский список" США российские политики и бизнесмены де-факто названы врагами США, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин же заявил, что так называемый "кремлевский список" осложняет российско-американские отношения, но пока РФ отвечать на этот "недружественный шаг" не будет.

О деле МН17. Группа родственников жертв катастрофы рейса MH17 выиграла дело в американском суде, который дает им право на компенсацию в сотни миллионов долларов США. Дело возбудили против лидера пророссийских сепаратистов Игоря Гиркина. Суд постановил, что суммарная компенсация родственникам жертв трагедии должна составить $400 млн - по $20 млн каждому.

"Поскольку я уже чуть ли не "террорист номер 1 в мире", что мне опасаться? Мне от этого ни тепло ни холодно, хуже не будет", – сказал Гиркин.

Об отдыхе Луценко. Зимний отпуск семьи генпрокурора Юрия Луценко на Сейшелах стоил минимум 52 тысячи евро. Сам Луценко уверяет, что его семья имеет достаточные и задекларированные финансовые ресурсы для отдыха на Сейшельских островах.

О главе Госаудитслужбы. Соломенский суд отказал Специальной антикоррупционной прокуратуре в удовлетворении ходатайства об отстранении от должности председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, которую подозревают в незаконном обогащении.

В САП обвинили руководство Кабинета министров в воздействии на суд.

О тарифах. НКРЭКУ увеличит тарифы компаний в сфере поставки и распределения электроэнергии с 1 апреля. В частности, тариф в сфере распределения электроэнергии "ДТЭК Высоковольтные сети" вырастет на 103%. Тариф Киевэнерго на поставки и распределения электроэнергии повышен на 35-90% в зависимости от класса потребления.

О Топазе. Киевский райсуд Харькова признал виновным антимайдановца Гната Кромского, известного как "Топаз", в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении авто. Коллегия судей приговорила Кромского к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.