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Саакашвілі відмовився надати зразки голосу – ГПУ

Вівторок, 9 січня 2018, 22:05

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі декілька разів відмовився надати слідству зразки свого голосу.

Про це повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнiн в ефiрi "5 каналу".

"Він жодним чином не сприяє об’єктивному розслідуванню кримінального провадження, оскільки він вже декілька разів відкинув будь-які наші клопотання надати зразки своєї мови", - сказав Єнін.

На думку Єніна, цією відмовою Саакашвілі вже "підтерджує, що розмова мала місце".

Як відомо, у липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

8 грудня в Україні Саакашвілі затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

11 грудня у Печерському райсуді розглядали обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі. 

Суд відпустив екс-президента Грузії на час розслідування.

Прокуратура просила суд обрати запобіжний захід затриманому Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Апеляцію прокуратури на рішення Печерського райсуду Києва щодо обрання запобіжного заходу для Саакашвілі, яка мала розглядатись 22 грудня, перенесли спершу на 3 січня, а потім на 11 січня.

Теми: СаакашвіліГенпрокуратура
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