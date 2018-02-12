Саакашвілі можна було б вислати, хоча я б цього не хотів - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що екс-президент Грузії та лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі не має права займатися політикою в Україні і може бути висланий із країни.

Про це він розповів в інтерв’ю австрійському виданню Profil.

"Саакашвілі не є громадянином України. Він теж не є українським політиком, тому що згідно із нашим законодавством він повинен бути громадянином (України), щоб мати можливість займатися тут політикою", - сказав Порошенко.

"Він порушив український закон. Він був засуджений у Грузії. До моїх обов’язків як президента не входить вирішувати, що з ним трапиться. Його можна було б вислати, хоча я б цього не хотів", - додав він.

Президент зазначив, що питанням екстрадиції Саакашвілі має займатися державна міграційна та прикордонна служби, на які він "не хоче впливати".

Як відомо, у липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість.

Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

30 листопада Державна міграційна служба України продовжила термін законного перебування в Україні екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі ще на 3 місяці.

27 грудня до окружного адмінсуду Києва надійшов позов від Саакашвілі до Державної міграційної служби України про визнання його біженцем.

3 січня Окружний адміністративний суд Києва визнав законною відмову Державної міграційної служби надати Саакашвілі статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту.

22 січня Київський апеляційний адміністративний суд розглядав апеляцію на рішення Окружного адмінсуду, але відклав розгляд. 1 лютого суд продовжив розгляд апеляції і знов відклав до 5 лютого.

Пізніше суд з відмовив Саакашвілі в апеляції.

Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що наразі немає юридичних перешкод для продовження екстрадиційної перевірки щодо лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

У Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

16 лютого у Касаційному адміністративному суді Верховного Суду продовжать розгляд справи про законність указу президента Петра Порошенка про позбавлення українського громадянства Саакашвілі.