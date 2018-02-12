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Саакашвили можно было бы выслать, хотя я бы этого не хотел - Порошенко

Понедельник, 12 февраля 2018, 13:47

Президент Петр Порошенко заявил, что экс-президент Грузии и лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили не имеет права заниматься политикой в ​​Украине и может быть выслан из страны.

Об этом он рассказал в интервью австрийскому изданию Profil.

"Саакашвили не является гражданином Украины. Он тоже не является украинским политиком, потому что по нашему законодательству он должен быть гражданином (Украины), чтобы иметь возможность заниматься здесь политикой", - сказал Порошенко.

"Он нарушил украинский закон. Он был осужден в Грузии. В мои обязанности как президента не входит решать, что с ним случится. Его можно было бы выслать, хотя я бы этого не хотел", - добавил он.

Президент отметил, что вопросом экстрадиции Саакашвили должны заниматься государственная миграционная и пограничная службы, на которые он "не хочет влиять".

Как сообщалось, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

30 ноября 2017 года Государственная миграционная служба Украины продлила срок законного пребывания в Украине экс-президента Грузии Михеила Саакашвили еще на 3 месяца.

3 января 2018 года Окружной административный суд Киева полностью отказаллидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе в признании его беженцем.

22 января Киевский апелляционный административный суд рассматривал апелляцию на решение Окружного админсуда, но отложил заседание.

Позже суд отказал Саакашвіли в апелляции.

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что сейчас нет юридических препятствий для продолжения экстрадиционной проверки в отношении лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.

В Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к 3 лет тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания СБУ.

26 января Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест.  Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 – "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человекомВиктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

16 февраля Кассационный админсуд Верховного Суда продолжит рассмотрение дела о законности указа президента Петра Порошенко о лишении украинского гражданства Саакашвили.

Украинская правда
Темы: ПорошенкопрезидентСаакашвили
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