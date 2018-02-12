Гужву оголосили в розшук

Головного редактора видання "Страна.ua" Ігоря Гужву, який втік до Австрії, оголосили в розшук.

Відповідне рішення ухвалили в Шевченківському районному суді Києва, передає "5 канал".

Про таке рішення клопотала прокуратура. Її представники стверджували, що Гужва ухиляється від слідства.

"Загальний розшук передбачений КПК. Особу, яка ухиляється від слідства, оголошують в розшук. Коли встановлять місцезнаходження, його затримають", – сказав прокурор.

Водночас адвокати Гужви заявляли, що їхній підзахисний лікується за кордоном і приїде в Україну 20 лютого.

"Я вважаю, що це передчасно. І суду були надані всі довідки про те, що нині він лікується. Тому це рішення передчасне", – запевняє адвокат Гужви Олена Клименко.

Як відомо, в кінці січня головний редактор інтернет-видання Страна.ua Ігор Гужва виїхав з України до Відня і попросив у влади Австрії політичного притулку.

2 лютого генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ буде домагатися конфіскації застави головного редактора видання "Страна" Ігоря Гужви і його міжнародного розшуку.

22 червня 2017 року у редакції "Страна.ua" провели обшук, після якого Ігоря Гужву забрали до СІЗО. Генпрокуратура заявила, що через посередника Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компромату на нардепа від "Радикальної партії" Дмитра Лінька.

24 червня Шевченківський райсуд Києва взяв Гужву під варту на 60 діб із можливістю вийти під заставу 544 тисяч гривень.

27 червня Гужва вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави.

1 серпня стало відомо, що Служба безпеки виявила на флешці, вилученій у головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужви, секретну інформацію Міністерства оборони.

Гужва заперечує заяву СБУ про те, що у нього нібито вилучили флешку із секретною інформацією Міноборони.

22 вересня Шевченківський районний суд Києва продовжив Ігорю Гужві запобіжний захід ще на 30 днів. Він не має права виїжджати за межі Києва.

Більше про справу Гужви читайте у матеріалі "Власна "Страна". Що відомо про справу Ігоря Гужви".