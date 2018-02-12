Главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужву, который бежал в Австрию, объявили в розыск.

Соответствующее решение приняли в Шевченковском районном суде Киева, передает "5 канал".

О таком решении ходатайствовала прокуратура. Ее представители утверждали, что Гужва уклоняется от следствия.

"Общий розыск предусмотрен УПК. Лицо, которое уклоняется от следствия, объявляют в розыск. Когда установят местонахождение, его задержат", - сказал прокурор.

В то же время адвокаты Гужвы заявляли, что их подзащитный лечится за границей и приедет в Украину 20 февраля.

"Я считаю, что это преждевременно. И суду были предоставлены все справки о том, что сейчас он лечится. Поэтому это решение преждевременное", - уверяет адвокат Гужвы Елена Клименко.

Как известно, в конце января главный редактор интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва выехал из Украины в Вену и попросил у властей Австрии политического убежища.

2 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ будет добиваться конфискации залога главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы и его международного розыска.

22 июня 2017 года в редакции "Страна.ua" провели обыск, после которого Игоря Гужву забрали в СИЗО. Генпрокуратура заявила, что через посредника Гужва требовал и получил 10 000 долларов за неразмещение компромата на нардепа от "Радикальной партии" Дмитрия Линько.

24 июня Шевченковский райсуд Киева взял Гужву под стражу на 60 суток с возможностью выйти под залог 544 тысяч гривен.

27 июня Гужва вышел из следственного изолятора после внесения за него залога.

1 августа стало известно, что Служба безопасности обнаружила на флешке, изъятой у главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы, секретную информацию Министерства обороны.

Гужва отрицает заявление СБУ о том, что у него якобы изъяли флешку с секретной информацией Минобороны.

22 сентября Шевченковский районный суд Киева продлил Игорю Гужве меру пресечения еще на 30 дней. Он не имеет права покидать пределы Киева.

Больше о деле Гужвы читайте в материале "Собственная "Страна". Что известно о деле Игоря Гужвы"